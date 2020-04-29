Denizli Tavas’ta 50 bin civarında zeytin ağacının katledilmesine yol açacak kömürlü termik santral projesi, Denizli halkının tepkilerine neden oldu. Denizli’deki meslek odalarının Denizli Barosu, TMMOB’ye bağlı Odaların Denizli Şubeleri, Denizli Tabip Odası, CHP Denizli İl ve Tavas İlçe Örgütü yöneticileri, Avdan Mahallesi Muhtarı İlhan Kulaç, CHP Doğa Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca’dan oluşan heyet termik santral projesinin kurulmak istendiği alanda incelemelerde bulundu.

“BU SENE 15 BİN FİDAN ZEYTİN AĞACI DİKİLDİ”

Proje sahası ve çevresinde tarımsal faaliyetlerde bulunulduğunu söyleyen Avdan Mahallesi Muhtarı İlhan Kulaç, “Burası zeytinlik alandır, burada termik santral kuramazsınız. Bu sene dahi dikilmesi için 15 bin fidan dağıttım. Bu arazilerde zeytinin yanı sıra buğday, arpa, nohut gibi her türlü tarımsal ürün yetiştiriliyor. Biz sağlıklı yaşam, sağlıklı çevrede olur diyoruz ve termik santrale karşı çıkıyoruz” dedi.

“BÜTÜN CANLILARIN SAĞLIKLI YAŞAM HAKLARINA MÜDAHALEDİR”

Tüm dünyada Covid-19 gündemi nedeniyle sağlıkla ilgili seferberlik ilan edilirken, Türkiye’de bu durumun bir fırsata çevrildiğinden yakınan Denizli Büyük Menderes İnsiyatifi Dönem Sözcüsü Mustafa Çallıca, “Ekosisteme yapılan müdahale bütün canlılara yapılan müdahaledir. Doğanın bir hükmedeni değil, bir parçası olduğumuzu kabul edemedik. Ancak, son yıllarda bilim insanları Covid-19'un doğaya yapılan müdahalelerden kaynaklandığını ileri sürmekte. Gelecek 5 yılın en önemli konusunun ekosisteme yapılan müdahale olduğu bütün gelişmiş devletler tarafından dahil kabul edilmektedir. Ancak, ülkemizde bu duruma göz yumulmaktadır. Biz de havamıza, suyumuza, toprağımıza ve en önemli bütün canlı ve insanların sağlıklı yaşam haklarına karşı yapılacak bütün müdahalelerin karşısındayız. Bu coğrafyada yapılacak termik santral çalışmaların sonuna kadar takipçisiyiz” diye konuştu.

"ZEYTİNLİK ALANLARA 3 KM’DEN DAHA YAKINA TERMİK SANTRAL KURAMAZSINIZ"

Denizli Barosu Yönetim Kurulu üyesi Avukat Ozan Orpak Denizli Barosu olarak, termik santralle ilgili sürece müdahil olduklarını belirterek şunları söyledi: “Bölgede en az 10 yaşında olan bir çok zeytin ağacı mevcut. Zeytin mevzuatı açıktır. Bir zeytin bahçesine 3 km’den daha yakın mesafede termik santrali kuramazsınız. Hukuk ayaklar altına alınıyor. Bir diğer husus, bu topraklar, faydalı tarım arazileridir. İnsanlar, binlerce yıldır burada yaşamakta, bu topraklardan beslenmekteler. Burada doğa katledilmek istenmektedir.”

TMMOB adına konuşan Cüneyt Zeytinci ise Türkiye’deki enerji sorununa dikkat çekerken "Enerji üretiminde dikkat edilmesi gereken en önemli şey çevresel etkiler olmalıdır. Termik santraller kamu yararı, bölge halkının menfaatleri, ekoloji ve sürdürülebilirlik açısından kesinlikle uygun yapılar değildir” dedi.

“DENİZLİ TERMİK SANTRAL İSTEMİYOR”

CHP Doğa Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, termik santral istemiyoruz itirazlarının ve haklı karşı çıkışların büyüdüğüne dikkat çekti ve tarımdan geçimini sağlayan bölgede termik santral faaliyete geçerse yılda 1 milyon ton kömür işleyeceğini ve 1 milyon 380 bin ton külü bırakacağı bilgisini verdi. Verimli tarım arazilerinin üzerini kaplayacak tonlarca külün sadece insan ve halk sağlığı açısından değil tarım alanlarını yok edecek olması nedeniyle de yarattığı risklere dikkat çeken Gülizar Biçer Karaca, "Burada 10 yıl sonra ne tarım ne orman ne zeytincilik kalacak. 15 termik santralin bulunduğu illere bakıldığında çocuk onkoloji hastanelerinin kurulmaya başlandığı ortada. Çocuklarımız da amansız hastalıkların pençesine düşecek’ diyerek yetkilileri uyardı: ‘ÇED Raporundan öğrendiğimize göre termik santral ruhsat sahası 640 bin dönümlük alanı kaplıyor. Verimli tarım arazilerinin tam ortasında planlanan termik santrali Tavas istemiyor, Denizli istemiyor’ diye konuştu.

TMMOB DENİZLİ İKK: TAVAS-AVDAN TERMİK SANTRALİNE HAYIR

TMMOB Denizli İl Koordinasyon Kurulu Tavas- Avdan ovasında yapılması planlanan Termik santral ile ilgili yazılı açıklama yaptı. İl Koordinasyon Kurulu adına Mehmet Sarıca, “TMMOB bileşenleri olarak konu ile ilgili her türlü faaliyetin ve hukuki sürecin takipçisi olacağız” dedi.

Tavas- Avdan ovasının yok olmaması için yapılması planlanan Termik santral ile ilgili çalışmaların acilen durdurulması gerektiğini ifade eden Sarıca, santral yapımına şu sözlerle tepki gösterdi: “Tüm dünya ve ülkemiz Korona virüs salgınına karşı korunma ve mücadeleye odaklanmışken insan ve doğa sağlığının çok önemli olduğu bu dönemde Salda Gölünden sonra Tavasın ve Denizli’nin akciğeri sayılan bu bölgemizde Termik Santral yapılacak olması insanlığa ve doğaya karşı büyük bir sorumsuzluktur”

Açıklamanın devamında Sarıca, “ÇED raporunun aksine etki alanı daha büyük bir bölgeyi kapsayacağı açıktır. Tavas ve Kale ilçelerimizin dışında Denizli, Aydın ve Muğla bölgesini de olumsuz etkileyecektir. Kömürlü Termik Santralin yapacağı hava, su ve gıda kirliliği bölgede önemli halk sağlığı sorunları meydana gelmesine neden olacaktır” uyarısında bulundu.

“SONUNA KADAR MÜCADELE EDECEĞİZ”

Sarıca, Termik Santralin Denizli ve çevre köylerdeki doğal güzelliklerin bozulmasına, turizm faaliyetlerindeki canlılığın azalmasına, konutların ve arazilerin değerinin düşmesine, işsizlik ve göçlerin artması sonucunu doğuracağından, bölgenin ekonomik yapısında da bozulmalara sebep olacağına dikkat çekerek “Bu kapsamda TMMOB bileşenleri olarak konu ile ilgili her türlü faaliyetin ve hukuki sürecin takipçisi olacağız. Bölgemizde insan ve çevre sağlığını tehdit edecek tarihi, doğayı, verimli arazileri ve ormanlarımızın korunması için sonuna kadar mücadele edeceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız” dedi. (Denizli/EVRENSEL)

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