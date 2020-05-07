07 Mayıs 2020 09:50

Polis tarafından öldürülen Ali El Hemdan’ın ailesine vatandaşlık verildi

Ceza ödememek için polis kontrolünden kaçarken öldürülen Suriyeli Ali El Hemdan’ın ailesine 7 yılın ardından vatandaşlık verildi. 

Ali El Hemdan

Fotoğraf, Ali El Hemdan'ın Facebook sayfasından alınmıştır.

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    Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Sucuzade Mahallesi'nde yanında geçici kimlik belgesi bulunmadığı ve ceza kesilmesinden korktuğu için koşan 18 yaşındaki Suriyeli Ali El Hemdan polis tarafından vuruldu. Suriyeli Ali El Hemdan’ın ailesine 7 yılın ardından vatandaşlık verildi.

    Suriye'nin Halep kentinde bakkal ve tatlıcı olarak hayatlarını idame eden Hemdan ailesi yaşanan savaş nedeniyle 7 yıl önce Adana’ya göç etti. Hemdan, babası, iki annesi ve 17 kardeşiyle birlikte Adana'da geçici oturum izniyle yaşıyordu. Babanın işsiz olduğu ailede Ali El Hemdan ve kardeşleri çalışıyordu. 

    AİLE KISKAÇTA 

    Olayın faili polis olunca başta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan olmak üzere Adana Valisi ve AKP Adana İl Başkanlığı, Hemdan ailesini kıskaca alarak, olayın üstünü örtme çabasına girdi. MA'dan Hamdullah Kesen'in haberine göre koronavirüsten ötürü taziyeler askıya alınırken, Hemdan için devlet bürokrasisi kurulan taziyeye her gün uğrarken, 3 gün boyunca Adana polisi Hemdan'ın taziyesini ve evinin çevresinden ayrılmayarak, gelen gideni kayda aldı. 

    ERDOĞAN’DAN "VATANDAŞLIK" EMRİ

    Erdoğan, 29 Nisan'da baba Adnan Hemdan'ı telefonla aradı. Erdoğan, Hemdan'ın babasına şunları söylediği kaydedildi: "Özellikle Ali evladımızın öldürülmesi konusu bizi ciddi manada üzmüştür. Bununla ilgili ne gerekirse yapılacaktır. Bu konuda hiç endişeniz olmasın. Ali bizim de evladımızdır. Senin kaç çocuğun var? Peki, bunlar vatandaşlık müracaatı yaptılar mı? Müracaatları aldınız mı hepsinin? Tamamını aldınız mı? Alacağız demek başka, aldık demek başka. Tamam, orada da bir aksama olmasın. Ben tekrardan Ali kardeşime Allah’tan rahmet diyorum. İnşallah şehitler sınıfına dahil edilir.”

    Yapılan görüşme ardından Erdoğan’ın devlet yetkililerine aile fertlerine vatandaşlık verilmesi ve aileden 2 kişiye maaş bağlanması talimatı verdiği belirtildi. 7 yıldır başvuruları dikkate alınmayan ailenin vatandaşlık işlemleri Erdoğan tarafından verilen emir üzerine aynı gün yerine getirildi. 

    Hemdan'ın ailesinin yaşadığı mahallede oturanlar ailenin devlet tarafından kuşatılmaya alındığını ve başkalarıyla görüşmelerinin de önüne geçildiğini söyledi. Mahalleli, bu şekilde olayın üstünün örtülmeye çalışıldığını ve polisin diğer olaylardaki gibi cezaevinden çıkacağı yorumunu yaptı. (HABER MERKEZİ)

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