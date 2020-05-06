06 Mayıs 2020 14:53

DİSK/Genel-İş Sendikası Kovid-19 araştırmasını paylaştı

DİSK/Genel-İş Sendikası, Kovid-19 anket sonuçlarını paylaştı. Raporda işçilerin işleri ile tehdit edilerek salgın karşısında korunmasız çalışmaya mecbur bırakıldığı ifade edildi.

Temizlik işçileri

Fotoğraf: DHA

  • ANASAYFA
  • İŞÇİ-SENDİKA
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    DİSK Genel Başkan Yardımcısı ve Genel-İş Genel Başkanı Remzi Çalışkan, Genel-İş’in 44 şubesinde yürütülen araştırmanın bulgularını paylaştı. Paylaşılan raporda özellikle halkla yoğun temas içinde çalışan işçilerin salgın koşullarındaki risk ve tehlikeler konusunda bilgilendirilme eksiklikleri olduğu vurgulandı.

    Bilgiler internet üzerinden 27-30 Nisan tarihleri arasında yapılan anketin sonuçlarından elde edildi. En tehlikeli işyerlerinin sırasıyla hastaneler, belediye şirketleri, belediyeler, konut işyerleri ve üniversiteler olduğu belirtilen raporda, “Belediyelerin çoğu biriminde hizmetler devam etmektedir. Araştırmamıza göre salgın sürecinde en çok Kovid-19 vakasının görüldüğü birimler temizlik işleri, zabıta, park-bahçeler ve idari-mali hizmetler, fen işleri ve sosyal yardımlar birimleri olmuştur. Özellikle halkla temasın yüksek olduğu, yakın çalışmanın olduğu ve belediyelerin iş yükünün arttığı birimlerde salgına yakalanma riski artmaktadır” denildi.

    ALINAN ÖNLEMLER TALEPLERİN SONUCU

    Raporda, işyerlerinde patronların salgına karşı aldığı tedbirlerin yetersiz olduğu ifade edilerek, “Bir önceki raporumuz ile karşılaştırdığımızda, sendikamızın talepleri ve girişimleri sonrası işyerlerinde alınan tedbirlerde artış olduğu görülmektedir. Ancak yine de işyerlerimizin büyük bir kısmında alınan önlemler üyelerimizin sağlığını korumak için yeterli değildir” ifadeleri yer aldı.

    Raporda en yaygın eksikliklerden birinin de iş yükünün arttığı birim ve alanlarda, yeni işçilerin istihdam edilmeyerek hizmetin var olan işçilerle sürdürülmesi olduğu vurgulandı.

    BİLGİ VERİLMİYOR

    Özellikle salgın sürecinde yeni görev tanımları eklenen, halkla yoğun temas içinde çalışan işçilerin salgın koşullarındaki risk ve tehlikeler konusunda bilgilendirilme eksiklikleri olduğu belirtilen raporda, “İşçilerin bilgilendirme olmaksızın çalıştırılması, üyelerimizi virüse açık biçime getirerek sağlıklarını tehlikeye atmaktadır” ifadeleri kullanıldı.

    KAYYUMLARIN YÖNETTİĞİ BELEDİYELERDE DURUM DAHA KÖTÜ

    Raporda kayyum atanan belediyelerde alınan salgın önlemleri ve işçilerin çalışma koşullarının diğer işyerlerinden çok daha kötü olduğu, en temel önlemlerin dahi alınmadığı, kişisel koruyucu ekipman verilmesi hususunda sorunlar yaşanndığı, işçilerin işleri ile tehdit edilerek salgın karşısında korunmasız çalışmaya mecbur bırakıldığı vurgulandı.

    BİR YANDA HASTALIK DİĞER YANDA GELİR KAYBI

    İdari/ücretli izin uygulanan alanlarda, dönüşümlü çalışma ve uzaktan çalışmanın olduğu birimlerde ve mesai saatlerinin düzenlendiği birimlerde işçilerin yol ve yemek ücretlerinin kesildiği ifade edilen raporda, “Bu usulsüzlükler işçilere hastalık korkusu ile gelirini kaybetme korkusu arasında bir seçim yapmaya zorlamakta, salgın fırsatçılığına dönüşmektedir” ifadeleri ile eleştirildi.

    TALEPLER KARŞILANSIN

    Raporda yer alan taleplerin bazıları ise şu şekilde:

    • Mesai saatlerinin kısaltılması, dönüşümlü çalışmanın uygulanması, uygun birimlerde uzaktan çalışmaya geçilmesi.
    • Ücretsiz izin ve yıllık izin kullandırma dayatmasına son verilmesi.
    • İşçi servislerinin kişi yoğunluğunun sosyal mesafe kuralına uygun biçimde azaltılması.
    • Kısa çalışma dayatmasının ve salgın sürecinde gelir ve hak kaybının olmaması.
    • Ücretsiz ve yeterli kişisel koruyucu ekipmanların sağlanması.
    • İşçilerin salgın kapsamındaki tehlike ve riskler konusunda bilgilendirilmesi.
    • Hastane işçilerinin de memur ve sözleşmeli personel gibi risk ödemesi alabilmesi.
    • Toplu sözleşme süreçlerinin kesintiye ya da gecikmeye uğramaması.
    • İşçilere periyodik olarak test uygulanması.
    • Kadın çalışanlara özgü tehlike ve risklerin dikkate alınması ve salgın sürecindeki iş tanımının buna göre düzenlenmesi. (İstanbul/EVRENSEL)

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