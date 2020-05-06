Ankara Tabip Odası: Erken normalleşme vaka sayısını milyonlara ulaştırır

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı normalleşme paketinde yer alan kimi tedbirlerin gevşetilmesini Bilim Kurulu üyeleri de dahil sağlık meslek örgütleri ve uzmanlar, bu aşamada doğru bulmuyor. Ankara Tabip Odası Başkanı Vedat Bulut, “Normalleşmenin şimdi başlaması, Türkiye’de vaka sayısını katlayacaktır. Zaten şu an deklare edilen 120 bin gibi resmi rakamı 3 ile çarpmalıyız" dedi.

VAKA SAYISI KATLANABİLİR

MA'dan Emrullah Acar'a değerlendirmelerde bulunan Ankara Tabip Odası (ATO) Başkanı Vedat Bulut, normalleşme adımlarının haziranın ikinci haftasında atılması önerisinde bulundu ve normalleşme için hızlı davranılırsa vaka sayısının milyonlara ulaşabileceğini ifade etti. Bulut, “Normalleşmenin şimdi başlaması, Türkiye’de vaka sayısını katlayacaktır. Zaten şu an deklare edilen 120 bin gibi resmi rakamı 3 ile çarpmalıyız. Vakaların sadece üçte birinde test pozitif gözüküyor ama radyolojik görüntülemelerle ve diğer klinik bulgularla Kovid-19 tedavisi almış iki katı kadar bir nüfus var. Bir de yüzde 20-25 kadar belli-belirsiz hastalığı geçiren kitle var. Bunların tümünü topladığınızda, Türkiye’nin vaka sayısı 450-500 bin kadardır. Koronavirüs aşısı henüz çıkmadığı için erkenden bir normalleşmeye geçersek bu rakamlar katlanıp milyonlara ulaşır” uyarısında bulundu.

KARARLAR SERMAYEYE YÖNELİK

Normalleşme kararının piyasanın talebi olduğuna vurgu yapan Bulut şunları söyledi: “Turizm işletmecisinden Turizm Bakanı, sağlık işletmecisinden Sağlık Bakanı, özel okul işletmecisinden de Milli Eğitim Bakanı yaparsanız alınan kararlar ranta dönük olur. Türkiye’de bir rant şebekesi var. Bu rant şebekesi siyasi önceliklerini, sağlık ve toplumsal önceliklerin önünde tutuyor. Bu normalleşme için alınan kararların böyle okunması gerekir. Alınan kararlar sermayeye yönelik kararlardır.”

"İKİNCİ DALGA" KAYGISI

Dünyada farklı ülkelerde alınan önlemlerin gevşetilmesiyle birlikte ‘ikinci dalganın’ yükseldiğine dikkat çeken Bulut, “Aşı bulunur ve tüm dünyada iyi bir şekilde dağıtımı yapılırsa, önlemler iyi alınırsa, ikinci dalgadan söz edilmeyecek. Ama aşı bulunmazsa ikinci dalganın kasım ayında gelmesini bekliyoruz” diye konuştu.

"MALZEMELER YETERSİZ"

Sadece Ankara’da 213 sağlık çalışanının enfekte olduğu bilgisini paylaşan Bulut, sağlık çalışanlarının koruyucu ekipmana ulaşma sorununa da değindi ve talepleri şöyle sıraladı: “Sağlık çalışanlarına yapılan testlerin arttırılması gerekiyor. Salgın başladığı zaman kişisel koruyucu ekipman eksikliği sorunu vardı. Nispeten çözüldü ama malzemenin kalite sıkıntısı baş gösterdi. Sağlık güvenlik ekipmanı bir stratejik yatırım ve bunu iyi yapmak gerekiyor. İyi üretim tesisleri kurulmalı ve böyle kriz dönemlerinde hızlı bir şekilde üretim yapacak hale geçirilmeleri gerekiyor. Türkiye’de bu malzemeler henüz yeterli değildir ve salgının daha uzun sürmesi durumunda malzemeler yetmeyecektir.” (HABER MERKEZİ)

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