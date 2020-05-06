23. Uçan Süpürge Festivali yarın online olarak başlayacak

7 - 14 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek olan 23. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali yarın başlıyor.

Açılış töreni 7 Mayıs Perşembe saat 20:30’da ucansupurge.org.tr adresinde canlı yayınla gerçekleştirilecek.

Türkiye’nin ilk online kadın filmleri festivali açılışını, festivalin Onursal Başkanı Türkan Şoray yapacak. Sunuculuğunu Oyuncu Yetkin Dikinciler ve Ece Dizdar’ın yapacağı online festivalin açılışında Nükhet Duru ve Feryal Öney şarkılarıyla açılışa renk katacak.

1301 filmin arasından seçilen ve son bir yıl içinde çekilen filmleri seyirciyle buluşturan 23. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali’nin canlı yayınlanacak açılış töreni, Uçan Süpürge Vakfı'nın resmi internet sitesi ucansupurge.org.tr’den, Uçan Süpürge Vakfı’nın YouTube kanalı ile Facebook ve Twitter hesaplarından aynı anda yayınlanacak.

"EVDE KALDIK" TEMASIYLA YAPILACAK

23. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali bülteninde şu bilgilere yer verildi:

“Evde Kaldık” temasıyla pandemi döneminde evde kalan kadınların emeğini görünür kılmayı amaçlayan Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri festivali aynı zamanda kadınlar üzerinden üretilen toplumsal öğretilerin ve dayatımların da sanatın gücüyle altını çiziyor.

23 yıldır birçok ilke imza atan Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali’nde bu yıl da Uluslararası Film Eleştirmenleri Federasyonu (FiPRESCİ) tarihinde ilk kez online film jüriliği yapıyor.

BİLETSİZ FESTİVAL

Kadın dayanışmasının gücünü yansıtan ve geçen 22 yılda bu dayanışmayı görünür kılan Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali 23. yılında da dönemin tüm zorluklarına rağmen online olarak evinize geliyor. Sınırsız, biletsiz festival sadece Ankara’da değil tüm Türkiye’de izleniyor.

Sinema severler festival filmleri ve tüm etkinliklerle ilgili ayrıntıları Uçan Süpürge Vakfı sosyal medyalarından takip etmeye başlayabilir. Filmler ve seanslarla ilgili bilgilendirme ve hatırlatma iletileri paylaşılmaya başlandı. Festival programında festival filmlerinin yanında, film önü ve sonrası söyleşiler de göz doldurmaktadır.

Festival filmleri ve tüm etkinliklerle ilgili ayrıntılar, Uçan Süpürge Vakfı'nın sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek.

Film öncesi ve sonrası söyleşiler de Uçan Süpürge Vakfının internet sitesi "ucansupurge.org.tr"den, YouTube kanalından, Facebook ve Twitter hesaplarından izlenebilecek. (KÜLTÜR SERVİSİ)

Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali online gerçekleşecek