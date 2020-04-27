Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali online gerçekleşecek

Uçan Süpürge Vakfı, bu yıl 23’üncüsünü organize ettiği Uluslararası Kadın Filmleri Festivalini koronavirüs dolayısıyla online olarak gerçekleştirilecek. Festival 2 ve 17 Mayıs tarihleri arasında.

Uçan Süpürge Vakfı, bu yıl gerçekleştirilecek olan ‘23’üncü Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali’ni koronavirüs salgını nedeniyle evden yapacak. Uçan Süpürge, festivali 23 yıllık tarihinde ilk kez online olarak düzenleyecek. Festivalin bu yılki teması “Doğa” olarak planlanırken, salgından kaynaklı tema ‘Evde Kaldık’ olarak değiştirildi. Uçan Süpürge Vakfı Onursal Başkanı Türkan Şoray, festivale dair gerçekleştirilen basın toplantısında konuştu.

“BUGÜNLER DAYANIŞMANIN OLDUĞU GÜNLER OLACAK”

Şoray konuşmasında şunları söyledi: “Kalbimiz sinemada olsa da biz evde olmak zorundayız. Onursal başkanlığını yapmaktan onur duyduğum festival bu 23. Kez karşınızda malum bu sıralarda evdeyiz. Bu yıl festival de buna uygun gerçekleşecek, keşke herkes evde kalabilseydi. Keşke herkes sosyal güvencelerle desteklenebilseydi ama bazılarımız çalışmak zorunda. Biz de onlar için, eve geldiklerinde harika bir film sunabiliriz onlara... Bu yıl festival evde kalma zorunluluğuyla onli yapılacaksa da salgın günlerinin hayatımıza eklediği yeni temas biçimini en güzel şekilde kullanacak. Bu yıllar sadece salgının canımızı yaktığı günler değil, dayanışmanın da büyüğü günler olarak hatırlanacak. 23 yıldır hayatımızı zenginleştiren Uçan Süpürge festivali bu dayanışmaya kendi rengini katacak. Zorunluluktan ortaya çıkan uzaktan festival fikri aslında güzel bir olanağa açıldı çünkü perde bu kez Ankara’da değil tüm Türkiye’de, tüm dünyada açılacak. Hepsi son bir yılda çekilmiş 1301 film arasından özenli bir seçki var. Bu festival bir kez daha toplumsal cinsiyet eşitsizliğiyle cesurca savaşan kadınlara ve dünyayı daha yaşanır bir yer kılmak için çalışan bütün emekçilere bir armağan.”

Şoray’ın ardından bir konuşma yapan vakfın kurucularından Sündüz Haşar, festivalin “Bu yıl temamız ‘doğa’ olarak seçtik. Ama yaşadığımız süreçten kaynaklı temamızı değiştirdik. Bu doğa ile kurduğumuz ilişkiden kaynaklı ve doğadan çok bağımsız olmayan salgından kaynaklı evde kaldık diyoruz” ifadelerini kullandı.

23. YIL ÖDÜLLERİ

23. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali ekibinden Elip Topkaya ise 23. yılın ödüllerini açıkladı: “Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali’nin kadınları yarıştırmak için değil hakkı ve sinema üzerindeki emeği teslim etmek, kadınların sinema alanında görünürlüğünü artırmak için yıllardır verdiği Onur Ödülü, Bilge Olgaç Ödülü, Genç Cadı Ödülü ve Tema Ödülü 23. yılda açılış gecesinde sahiplerini bulacak.

Genç Cadı Ödülü, son yıllarda başarılı oyunculuğuyla da dikkat çeken Cemre Ebüzziya’ya; Bilge Olgaç Ödülü ise bu yıl 3 kadına gitti: Senarist, Yapımcı, Yönetmen Handan İpekçi, Yapımcı Sevil Demirci ve Yazar, yönetmeni senarist Işıl Özgentürk.

23. yılımızda Onur Ödülü ise bu yıl iki oyuncumuza gidiyor: Nebahat Çehre’ye ve sinema ve tiyatro oyuncusu, oyun yazarı, eğitmen ve yönetmen Şahika Tekand’a!”

Uçan Süpürge Ödülleri, festivalin açılış günü 7 Mayıs’ta festival özel canlı yayın programlarında ödül sahipleri ve izleyiciyle paylaşılacak.

SINIRSIZ, LİMİTSİZ VE BİLETSİZ FESTİVAL: 31 ÜLKE 76 FİLM

Festival ekibinden Dicle Kızılkan ise 23. Yılın filmlerini açıkladı:

“Coğrafi engellemenin olmadığı, biletsiz ve limitsiz 23. Uçan Süpürge Kadın Filmleri Festivali kapsamında 7-14 Mayıs tarihleri arasında 76 film gösterimini çevrimiçi (online) yapacağız. Gösterim programını, izlenceyi pek çok farklı etkeni göz önüne alarak hazırladık. Festivalin bu yıl online yapılacak olması, resmi festival ismimizdeki ‘uluslararası’ tabirinin hakkını vermemize, salt 31 farklı ülkeden gösterdiğimiz 76 filmle değil, seyircilerimizin çeşitliliğiyle de farklı bir boyut getirecek. Dolayısıyla farklı saat dilimlerinden veya yaşam alışkanlıklarından olan seyircilerimiz için her filmi 24 saat içinde 2 defa gösteriyoruz.

Sokak, ev, emek, cinsellik, aile, çocuk evlilik, göçmenlik gibi pek çok temayı işleyen filmlerin oluşturduğu festival programında filmler; “Pembesiz Mavisiz”, “Yersiz Yurtsuz”, “Arafta”, “Kabuğunu Kırmak”, “Olay Yeri: Aile”, “Evde Kalamayanlar”, “Erkekliğin İdeolojik Aygıtları” “Sokakta” ve “Evde” bölüm isimleri altında seyirci ile buluşacak.”

Festival, 2-17 Mayıs tarihleri arasında Uçan Süpürge Vakfı internet sitesi üzerinden ve sosyal medya hesapları üzerinden online gerçekleşecek. Öte yandan festival programında sempozyum ve panel organizasyonları da yer alırken, Cumartesi ve Pazar günleri ise çocuklara ayrılacak. (KÜLTÜR SERVİSİ)