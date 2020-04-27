27 Nisan 2020 21:34

Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali online gerçekleşecek

Uçan Süpürge Vakfı, bu yıl 23’üncüsünü organize ettiği Uluslararası Kadın Filmleri Festivalini koronavirüs dolayısıyla online olarak gerçekleştirilecek. Festival 2 ve 17 Mayıs tarihleri arasında.

Fotoğraf: Pixabay

 

  • ANASAYFA
  • KÜLTÜR
    • Paylaş

    Uçan Süpürge Vakfı, bu yıl 23’üncüsünü organize ettiği Uluslararası Kadın Filmleri Festivalini koronavirüs dolayısıyla online olarak gerçekleştirilecek. Festival 2 ve 17 Mayıs tarihleri arasında.

    Uçan Süpürge Vakfı, bu yıl gerçekleştirilecek olan ‘23’üncü Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali’ni koronavirüs salgını nedeniyle evden yapacak. Uçan Süpürge, festivali 23 yıllık tarihinde ilk kez online olarak düzenleyecek. Festivalin bu yılki teması “Doğa” olarak planlanırken, salgından kaynaklı tema ‘Evde Kaldık’ olarak değiştirildi. Uçan Süpürge Vakfı Onursal Başkanı Türkan Şoray, festivale dair gerçekleştirilen basın toplantısında konuştu.

    “BUGÜNLER DAYANIŞMANIN OLDUĞU GÜNLER OLACAK”

    Şoray konuşmasında şunları söyledi: “Kalbimiz sinemada olsa da biz evde olmak zorundayız. Onursal başkanlığını yapmaktan onur duyduğum festival bu 23. Kez karşınızda malum bu sıralarda evdeyiz. Bu yıl festival de buna uygun gerçekleşecek, keşke herkes evde kalabilseydi. Keşke herkes sosyal güvencelerle desteklenebilseydi ama bazılarımız çalışmak zorunda. Biz de onlar için, eve geldiklerinde harika bir film sunabiliriz onlara... Bu yıl festival evde kalma zorunluluğuyla onli yapılacaksa da salgın günlerinin hayatımıza eklediği yeni temas biçimini en güzel şekilde kullanacak. Bu yıllar sadece salgının canımızı yaktığı günler değil, dayanışmanın da büyüğü günler olarak hatırlanacak. 23 yıldır hayatımızı zenginleştiren Uçan Süpürge festivali bu dayanışmaya kendi rengini katacak. Zorunluluktan ortaya çıkan uzaktan festival fikri aslında güzel bir olanağa açıldı çünkü perde bu kez Ankara’da değil tüm Türkiye’de, tüm dünyada açılacak. Hepsi son bir yılda çekilmiş 1301 film arasından özenli bir seçki var. Bu festival bir kez daha toplumsal cinsiyet eşitsizliğiyle cesurca savaşan kadınlara ve dünyayı daha yaşanır bir yer kılmak için çalışan bütün emekçilere bir armağan.” 

    Şoray’ın ardından bir konuşma yapan vakfın kurucularından Sündüz Haşar, festivalin “Bu yıl temamız ‘doğa’ olarak seçtik. Ama yaşadığımız süreçten kaynaklı temamızı değiştirdik.  Bu doğa ile kurduğumuz ilişkiden kaynaklı ve doğadan çok bağımsız olmayan salgından kaynaklı evde kaldık diyoruz” ifadelerini kullandı. 

    23. YIL ÖDÜLLERİ

    23. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali ekibinden Elip Topkaya ise 23. yılın ödüllerini açıkladı: “Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali’nin kadınları yarıştırmak için değil hakkı ve sinema üzerindeki emeği teslim etmek, kadınların sinema alanında görünürlüğünü artırmak için yıllardır verdiği Onur Ödülü, Bilge Olgaç Ödülü, Genç Cadı Ödülü ve Tema Ödülü 23. yılda açılış gecesinde sahiplerini bulacak. 

    Genç Cadı Ödülü, son yıllarda başarılı oyunculuğuyla da dikkat çeken Cemre Ebüzziya’ya; Bilge Olgaç Ödülü ise bu yıl 3 kadına gitti: Senarist, Yapımcı, Yönetmen Handan İpekçi, Yapımcı Sevil Demirci ve Yazar, yönetmeni senarist Işıl Özgentürk.

    23. yılımızda Onur Ödülü ise bu yıl iki oyuncumuza gidiyor: Nebahat Çehre’ye ve sinema ve tiyatro oyuncusu, oyun yazarı, eğitmen ve yönetmen Şahika Tekand’a!”

    Uçan Süpürge Ödülleri, festivalin açılış günü 7 Mayıs’ta festival özel canlı yayın programlarında ödül sahipleri ve izleyiciyle paylaşılacak. 

    SINIRSIZ, LİMİTSİZ VE BİLETSİZ FESTİVAL: 31 ÜLKE 76 FİLM

    Festival ekibinden Dicle Kızılkan ise 23. Yılın filmlerini açıkladı:

    “Coğrafi engellemenin olmadığı, biletsiz ve limitsiz 23. Uçan Süpürge Kadın Filmleri Festivali kapsamında 7-14 Mayıs tarihleri arasında 76 film gösterimini çevrimiçi (online) yapacağız. Gösterim programını, izlenceyi pek çok farklı etkeni göz önüne alarak hazırladık. Festivalin bu yıl online yapılacak olması, resmi festival ismimizdeki ‘uluslararası’ tabirinin hakkını vermemize, salt 31 farklı ülkeden gösterdiğimiz 76 filmle değil, seyircilerimizin çeşitliliğiyle de farklı bir boyut getirecek. Dolayısıyla farklı saat dilimlerinden veya yaşam alışkanlıklarından olan seyircilerimiz için her filmi 24 saat içinde 2 defa gösteriyoruz. 

    Sokak, ev, emek, cinsellik, aile, çocuk evlilik, göçmenlik gibi pek çok temayı işleyen filmlerin oluşturduğu festival programında filmler; “Pembesiz Mavisiz”, “Yersiz Yurtsuz”, “Arafta”, “Kabuğunu Kırmak”, “Olay Yeri: Aile”, “Evde Kalamayanlar”, “Erkekliğin İdeolojik Aygıtları” “Sokakta” ve “Evde” bölüm isimleri altında seyirci ile buluşacak.”

    Festival, 2-17 Mayıs tarihleri arasında Uçan Süpürge Vakfı internet sitesi üzerinden ve sosyal medya hesapları üzerinden online gerçekleşecek. Öte yandan festival programında sempozyum ve panel organizasyonları da yer alırken, Cumartesi ve Pazar günleri ise çocuklara ayrılacak. (KÜLTÜR SERVİSİ)

    Reklam
    Reklamsız Evrensel için abone ol
    ÖNCEKİ HABER

    Trump’ın günlük Kovid-19 basın toplantısını iptal etmesi gündem oldu
    YAZARLAR
    İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    Kılıçdaroğlu’nun 16 maddesi ve demokrasi mücadelesi

     Şebnem Korur FİNCANCI
    Şebnem Korur FİNCANCI

    Eşsizlik

     Ercüment AKDENİZ
    Ercüment AKDENİZ

    Koronayı gören şirketler ‘kafala’ya sarıldı

     Ertan EROL
    Ertan EROL

    Brezilya’da çatırdayan iktidar    

     Mithat Fabian SÖZMEN
    Mithat Fabian SÖZMEN

    NBA’i değiştiren emek mücadelesi -3 | Oscar Robertson NBA’e karşı
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ
    Evrensel haber bülteni
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    Bakan Selçuk: 291 bin 594 firma Kısa Çalışma Ödeneğine başvurdu
    Bakan Selçuk: 291 bin 594 firma Kısa Çalışma Ödeneğine başvurdu

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, şu ana kadar 291 bin 594 firmanın Kısa Çalışma Ödeneğine başvurduğunu açıkladı.

    Dünya Sağlık Örgütü: Salgın bitme noktasından çok uzak
    Dünya Sağlık Örgütü: Salgın bitme noktasından çok uzak

    Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü, Afrika, Doğu Avrupa, Latin Amerika ve bazı Asya ülkelerinde artan vaka sayılarından endişe duyduğunu belirterek, “Salgın bitme noktasından çok uzak” dedi.

    1 Mayıs’ta sokağa çıkma yasağına tepki: Hükümet yasağı fırsata çevirmek istiyor
    1 Mayıs’ta sokağa çıkma yasağına tepki: Hükümet yasağı fırsata çevirmek istiyor

    Sağlık ve belediye işçileri salgın sürecinde virüsle burun çalışmak zorunda. Bu iş kollarında örgütlü sendika temsilcileriyle işçilerin sorunlarını ve 1 Mayıs’a giderken taleplerini konuştuk.

    GÜNCELLENDİ
    Türkiye'de koronavirüs: 2900 ölüm, 112 bin 261 vaka | Öne çıkan gelişmeler (27 Nisan)
    Türkiye'de koronavirüs: 2900 ölüm, 112 bin 261 vaka | Öne çıkan gelişmeler (27 Nisan)

    Türkiye'den yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin günün öne çıkan olayları, açıklamalar ve analizler...

    Mardin Derik’te esnafı darbeden polis açığa alındı
    Mardin Derik’te esnafı darbeden polis açığa alındı

    Mardin'in Derik ilçesinde sokağa çıkma sırasında dükkanını açan esnafı darbeden polis açığa alındı, hakkında soruşturma başlatıldı.

    Kocaeli’de 1 Mayıs programı açıklandı
    Kocaeli’de 1 Mayıs programı açıklandı

    DİSK, KESK, TMMOB ve TTB Kocaeli'de ‪1 Mayıs'ta, İnsan Hakları Parkı’nda olacak.‬ Eğitim Sen Şube Başkanı Suphi Yıldırım, 1 Mayıs hazırlıklarına dair basın açıklaması düzenledi.

    Türkiye'de koronavirüsten yaşamını yitirenlerin sayısı 2 bin 900'e yükseldi
    Türkiye'de koronavirüsten yaşamını yitirenlerin sayısı 2 bin 900'e yükseldi

    Sağlık Bakanlığı verilerine göre son 24 saatte 2 bin 131 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 95 kişi hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısı 112 bin 261’e, can kaybı 2 bin 900’e ulaştı.

    GÜNCELLENDİ
    Erdoğan açıkladı: 31 ilde 1 Mayıs dahil 3 gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak
    Erdoğan açıkladı: 31 ilde 1 Mayıs dahil 3 gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak

    Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine toplantısından ardından 31 ilde, 1-2 ve 3 Mayıs tarihlerinde sokağa çıkma kısıtlamasına gidileceğini açıkladı.

    Minecraft oynarken, sansürlenmiş haberleri okuyabilirsiniz
    Minecraft oynarken, sansürlenmiş haberleri okuyabilirsiniz
    Yazar Sibel Öz: Adile Naşit portresi tam bir Türkiye hikayesi aslında
    Yazar Sibel Öz: Adile Naşit portresi tam bir Türkiye hikayesi aslında
    Kovid-19 pandemisi zamanlarında kayıpla nasıl baş edilir?
    Kovid-19 pandemisi zamanlarında kayıpla nasıl baş edilir?
    Dipnot ve Onur Yeğin’den Yeni Albüm: Hayalet
    Dipnot ve Onur Yeğin’den Yeni Albüm: Hayalet
    "Devamsız" üzerine notlar: Bir anomali içinde kadın ve insan
    "Devamsız" üzerine notlar: Bir anomali içinde kadın ve insan
    Fantastik tozuna bulanmış, gerilimle tatlandırılmış öyküler
    Fantastik tozuna bulanmış, gerilimle tatlandırılmış öyküler
    Evrensel Ege Sayfaları
    EVRENSEL EGE

    Ege'den daha fazla haber, röportaj, mektup, analiz ve köşe yazısı...

    Ege Sayfaları için tıklayın...
    Bağımsız Maden-İş: Soma’da 200 maden işçisinin koronavirüs testi pozitif çıktı
    Bağımsız Maden-İş: Soma’da 200 maden işçisinin koronavirüs testi pozitif çıktı

    Bağımsız Maden-İş Örgütlenme Uzmanı Kamil Kartal, Soma kömür havzasında çalışan 200 maden işçisinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

    Denizli Sağlık çalışanları adaletsiz ek ödeme dağıtımına tepki gösterdi
    Denizli Sağlık çalışanları adaletsiz ek ödeme dağıtımına tepki gösterdi

    Denizli Devlet Hastanesi sağlık çalışanları koronavirüs salgını döneminde bakanlığın kendilerine verdiği adaletsiz ek ödeme uygulama tepki gösterdi.

    Türk-İş Muğla İl Temsilcisi Erçelik: Fedakarlık sadece işçilerden bekleniyor
    Türk-İş Muğla İl Temsilcisi Erçelik: Fedakarlık sadece işçilerden bekleniyor

    Türk-İş Muğla İl Temsilcisi ve Tes-İş Yatağan Şube Başkanı Fatih Erçelik, salgın nedeniyle Türk-İş’in aldığı karar gereği bu yıl 1 Mayıs’ın sembolik bir kutlama ve anma şeklinde yapılmasının düşünüldü

    Şakran Cezaevi'nde boş koğuş olmasına rağmen 16 kişilik koğuşlarda 24 tutuklu kalıyor
    Şakran Cezaevi'nde boş koğuş olmasına rağmen 16 kişilik koğuşlarda 24 tutuklu kalıyor

    HDP Milletvekili Feleknas Uca, Şakran Cezaevi'nde koğuşların boş olmasına rağmen 16 kişilik koğuşlarda 24 mahpusun kaldığını ifade etti.

    GÜNCELLENDİ
    SES Manisa Şubesi yönetiminin dayanışma ziyaretine engel
    SES Manisa Şubesi yönetiminin dayanışma ziyaretine engel

    SES Manisa Şubesi, Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesindeki üyelerine dayanışma için gittiklerinde hastanenin başhekimi tarafından engellendiklerini duyurdu.

    İTO: İzmir'de koronavirüs tespit edilen sağlık çalışanı sayısı 447’ye yükseldi
    İTO: İzmir'de koronavirüs tespit edilen sağlık çalışanı sayısı 447’ye yükseldi

    İzmir Tabip Odası verilerine göre, İzmir’de koronavirüs tespit edilen sağlık çalışanı sayısı 447’ye ulaştı.