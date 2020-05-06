06 Mayıs 2020 13:36

CHP'li Yunus Emre: Gençlerin planlarını da morallerini de bozdular!

CHP'nin Gençlik Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yunus Emre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tarihinin 27-28 Haziran'a çekilmesine sert tepki gösterdi.

  • ANASAYFA
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    CHP'nin Gençlik Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yunus Emre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tarihi değişikliği ile milyonlarca gencin ve ailelerinin büyük bir strese maruz bırakıldığını söyledi ve ekledi: "Bunu yaparken eğitim uzmanlarına, psikologlara ya da hangi uzman heyete danıştınız?”

    Konuya dair yazılı bir açıklama yapan Emre, yaklaşık 2,5 milyon öğrenciyi ilgilendiren kararın, işin uzmanlarına danışılmadan, hesapsız ve öngörüsüz bir şeklide alındığı ifade etti.

    BEN YAPTIM OLDU ANLAYIŞI

    Sınav tarihinin salgın nedeniyle 2 ayda 3 kez değiştirilmesini eleştiren Emre; “Öğrencilerimizin ve çocukları için her türlü fedakarlığı yapan ailelerimizin böyle hesapsız, öngörüsüz bir yönetim anlayışı ile perişan edilmesi akıl alır bir şey değil. Bu kararı kim neye göre alıyor? Bu kararda eğitimcilerin, eğitim uzmanlarının görüşü, uyarısı var mı çok merak ediyorum. Yine her konuda olduğu gibi ben yaptım oldu anlayışı mı hükmünü verdi” dedi.

    Kararın açıklamasından hemen sonra milyonlarca öğrencinin tepkilerini sosyal medyadan gösterdiğini anımsatan Emre, "Gençler koronavirüs salgını nedeni ile iki aya yakındır evde kapalı, yaklaşan sınavın stresiyle baş etmeye çalışıyorlardı. Birden ekranlara çıkan ‘tek adam’ hem de bu süreçte açıklanan pek çok ekonomik ve sosyal pakette gençleri ağzına alamayan, onları görmezden gelen Ak Parti Genel Başkanı, sınav tarihini bir ay öne çekerek 27-28 Haziran olduğunu açıkladı. Bu kadar kolay mı? Bunu yaparken eğitim uzmanlarına, psikologlara ya da hangi uzman heyete danıştınız" diye sordu.

    TURİZM PARA KAZANSIN DİYE GENÇLER KAYBEDİLEMEZ

    Açıklamasında, YKS tarihinin değişikliğinde, turizmin etkili olduğu iddialarına da değinen Emre sözlerini şöyle sonlandırdı:

    “Sınav tarihinin ekonomi, yaz turizmi gibi nedenlerle değiştirildiği iddiaları dehşet verici. Hiç kimse daha çok para kazansın diye gençlerimizin hayalleri ve psikolojileri ile oynayamaz. Gençlerin, umutlarını bağladıkları sınav tarihi ile ve gençlerle oynamayın, gençler oyuncak değil. Turizm para kazansın diye gençler kaybedilemez. Geleceğimiz açısından böylesine önemli bir konuda, karar alıcıların bilimsel, akılcı olmalarını  beklemek başta gençlerimiz olmak üzere hepimizin hakkı.  İktidar, yanlış ekonomi politikalarının yükünü, vatandaşına maske dağıtamama beceriksizliğinin faturasını turizm gelirleri üzerinden gençlerimize fatura etmemeli. Gençliğine hoyratça yaklaşan, onların dinamizminin ve gücünü farkında olmayan devletler geleceğine umutla, güvenle bakamaz. Ağzınızdan düşürmediğiniz, işinize gelmedi mi hemen her konuda ağzınıza pelesenk olan asıl beka, geleceğimiz olan, umutlarımız olan gençlerdir, gençler!” (HABER MERKEZİ)

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