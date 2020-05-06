İnfaz paketi ile salıverilen erkek cinsel istismarda bulundu

AKP ve MHP'nin oyları ile hazırlanıp, Meclis’ten geçirilen ayrımcı infaz paketi ile cezaevinden çıkarılanların yeniden suça karıştığı haberleri gelmeye devam ediyor.

28 Nisan tarihinde İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde bulunan Tersane Caddesi’nde 5 yaşındaki Suriyeli çocuk D.A.'ya cinsel istismardan son anda kurtuldu. Sözcü’den Habip Atam'ın haberine göre, sokakta yürüyen 4 arkadaş çığlık atan küçük kızın sesini duyunca yardıma koştu. Sesin geldiği sokağa yönelen gençler, bir kağıt toplama arabasının arkasında bir kişinin olduğunu gördüler.

KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDI

Gençler küçük bir kızın "yardım edin" dediği sırada ayağa kalkan A.Y.'nin fermuarının açık olduğunu gördü. Kaçmaya çalışan 48 yaşındaki A.Y. çevredekilerin de yardımıyla yakalandı.

Mahalle sakinlerinin darbettiği şüpheli, olay yerine çağrılan polis ekiplerine teslim edildi. Şüpheli gözaltına alınırken, saldırıdan kurtarılan küçük kız polis ekiplerince hastaneye götürüldü. Küçük kızın sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, emniyete sevk edilen şüpheli A.Y.’nin infaz paketi ile izinli olarak cezaevinden salındığı ortaya çıktı.

SUÇ DOSYASI KABARIK

Edinilen bilgiye göre geçmişte, cinsel saldırı suçları olan A.Y. en son uyuşturucu suçundan yakalanmış ve tutuklanmış. Silivri Cezaevi'nde yatan A.Y. nisan ayında serbest bırakılmış. A.Y. Beyoğlu'daki cinsel istismar girişiminin ardından tutuklanarak bir kez daha cezaevine gönderildi. (HABER MERKEZİ)

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