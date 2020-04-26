AKP ve MHP’li vekillerin oylarıyla Meclis’te kabul edilen infaz düzenlemesi ile gazeteciler ve siyasi tutukluların salgın tehdidine rağmen cezaevlerinde tutulup, kadına ve çocuğa karşı işlenen suçlar gibi birçok adli suçtan hüküm giymiş on binlerce kişinin salıverilmesine yönelik tepkiler sürüyor. Aydın Kadın Dayanışma Platformu Sözcüsü Tahsine Saran, hükümetin koronavirüs (Kovid-9) bahane edilerek çocuğa cinsel istismar ve kadına yönelik şiddet suçlarının da infaz değişikliği kapsamına alınmasını eleştirdi.

İKTİDAR SALGINI FIRSAT BİLDİ

Daha önce defalarca Meclis’e getirilen bu tasarının kadınların mücadelesi sonucu geri çekildiğini hatırlatan Saran, fakat hükümetin bu kez koronavirüs salgınını fırsat bilerek yeniden Meclis’e getirip, düzenlemeyi geçirdiğini dile getirdi. Kadına yönelik şiddet ve cinsel saldırıdan hüküm giymiş faillerin infaz düzenlemesi ile salıverilmesinin başta mağdur kadınlar olmak üzere tüm kadınlar için hayati risk oluşturduğunu söyleyen Saran, düzenlemenin bedelini yine kadınlar ve çocukların ödeyeceğini vurguladı. Saran, öyle ki kadınların salıverilen failleriyle birlikte karantina şartlarında ölüme terk edildiğini ifade etti.

"ENDİŞELİYİZ"

Hükümetin kadın karşıtı, cinsiyetçi politikalarına her geçen gün bir yenisinin eklendiğini belirten Saran, mevcut tasarıyla eve hapsedilip, tekrar şiddet uygulayan erkelerle yüz yüze getirilmeleri nedeniyle kadına yönelik şiddetin daha da artmasından endişe ettiklerini dile getirdi. Saran, bu noktada ise İstanbul Barosu’nun verilerine göre son 41 günde 178 çocuğun istismara uğramasına dikkat çekti.

"DEĞİŞİKLİK İPTAL EDİLMELİ"

Saran, “Bu kişiler dışarıya çıktıklarında denetleniyor mu denetlemiyor mu? Kimse bir bilgi vermiyor. Buna yönelik acil önlemlerin alınması ve İstanbul Sözleşmesi’nin acilen hayata geçirilmesi gerekiyor. Zaten İstanbul Sözleşmesi uygulanmadığı için kadına yönelik şiddet bu kadar çoğalıyor. Bu yasanın harfiyen uygulamasını istiyoruz” diye konuştu. Saran, sözlerini kadın örgütleri olarak yasanın derhal iptal edilip ve acil önlemlerin alınmasını istediklerini belirterek noktaladı. (Aydın/MA)

Ayrımcı infaz düzenlemesi TBMM'de kabul edildi