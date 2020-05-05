Koronavirüs sebebiyle son 24 saatte 59 kişi yaşamını yitirdi

Sağlık Bakanlığı, 5 Mayıs Salı gününe dair koronavirüs verilerini açıkladı. Bakanlığın açıkladığı verilere göre son 24 saatte 59 kişi yaşamını yitirdi ,1832 kişiye Kovid-19 teşhisi kondu.

Açıklanan verilere göre son 24 saatte;

• 33 bin 283 yeni Kovid-19 testi uygulandı,

• 1832 kişiye Kovid-19 teşhisi kondu,

• 59 kişi hayatını kaybetti,

• 5 bin 119 kişi hastalığı yendi.

Yoğun bakım hasta sayısı, entübe hasta sayısı ve vefat sayısında düşüş devam ediyor. Yeni iyileşen hasta sayısı, başarının diğer göstergesi. Vaka sayısında, seyirde görülebilecek kısmi bir artış var. Yeni bir dönemdeyiz. Salgına fırsat tanımamalıyız. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/0mMKkUoncL — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 5, 2020

Sağlık Bakanlığından bugüne dair açıklanan veriler sonrası Türkiye'de bugüne dek

• Bir milyon 204 bin 421 Kovid-19 testi uygulandı,

• 129 bin 491 kişiye Kovid-19 teşhisi kondu,

• 3 bin 520 kişi hayatını kaybetti,

• Yoğun bakımda yatan hasta sayısı 1338 kişi oldu,

• Entübe hasta sayısı 707 oldu,

• Bugüne dek 73 bin 285 kişi hastalığı yendi.

(HABER MERKEZİ)

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