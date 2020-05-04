Adalet Bakanlığı ve Metin Feyzioğlu, "Avukatlık Kanunu Taslağı"nı yalanladı

Adalet Bakanlığı ve Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, avukatlık kanununda ve baro seçimlerinde değişiklik yapılacağına dair söylentileri yalanladı. Sosyal medyada dolaşıma giren "Avukatlık Kanunu Taslağı" adlı metnin, eski bir çalışma olduğu, 2014'te baroların ve üniversitelerin görüşlerine sunulduğu ve takip eden süreçte bu çalışmadan vazgeçildiği aktarıldı.

FEYZİOĞLU: ÖYLE BİR TASLAK GÜNDEMDE YOK

TBB Başkanı Metin Feyzioğlu, baro, baro başkanları seçimi ve TBB Genel Kurulu delege seçiminde değişiklik öngören taslakla ilgili "Açık seçik altını çizerek ifade edeyim öyle bir taslak gündemde yok" dedi.

Stajyer avukatlara yönelik sosyal medyadan gerçekleştirilen eğitim programında konuya dair konuşan Feyzioğlu, "Sosyal medyada bir 'Avukatlık Kanunu Taslağı' dolaştırılıyor. WhatsApp gruplarında da paylaştırılıp duruluyor. Üzerine yorumlar yazılıyor, tartışmalar çıkıyor, kavgalar yapılıyor. Hatta bildiriler yayınlandığını gördüm. Açık seçik altını çizerek ifade edeyim. Öyle bir taslak gündemde yok. Arşivlerde onlarca yıldır hazırlanmış onlarca taslak bulabilirsiniz. Ama hepsi kadük olmuştur. Yani gündemden, değerden düşmüş takibi bırakılmıştır. Anlamadığım bir sebeple ya da anladığım, tahmin ettiğim sebeplerle böyle bir söylenti dolaştırılmakta” ifadelerini kullandı.

ADALET BAKANLIĞI: ESKİ BİR ÇALIŞMA

Konuya ilişkin Adalet Bakanlığından yapılan açıklamada da sosyal medyada dolaşıma giren "Avukatlık Kanun Taslağı" başlıklı metnin eski bir çalışma olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Metin önceki hükümetler döneminde yapılmış eski bir çalışmadan ibaret olup 2014'te baroların ve üniversitelerin görüşlerine sunulmuştu. Takip eden süreçte bu çalışmadan vazgeçilmişti. Adalet Bakanlığı bünyesinde halihazırda bu başlık ve içerikte bir çalışma bulunmamaktadır" denildi.

NE OLMUŞTU?

Sosyal medyada, "Avukatlık Kanun Taslağı" başlıklı bir metin dolaşıma girmiş, özellikle WhatsApp üzerinden yayılmıştı. Avukatlık kanunu ve seçim sistemine ilişkin değişiklik öngören tasarı tepki çekmişti.

Tasarıdaki maddelerin, avukatlığın tekelleşip, piyasalaşmasına yol açacağı belirtilmişti. Ayrıca genç avukatları işsizliğe sürükleyeceği eleştirileri yöneltilmişti.

Paylaşılan tasarıda baro yönetimlerinin görevlerinin sınırlandırılması ve baroların dava açma ve katılma yetkileri kısıtlanmasını öngören maddeler yer alıyor. Ayrıca avukatlık sınavının Adalet Bakanlığı tarafından yapılması ve TBB’nin hiçbir aşamasına ortak edilmemesi öngörülüyor. (HABER MERKEZİ)