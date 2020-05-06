Vakalar artıyor, Çolakoğlu Metalürjinin gözü sadece üretim görüyor

Gebze’de kurulu Çolakoğlu Metalürji fabrikasında, pozitif vaka sayısı hızla artıyor. Fabrikada örgütlü Türk Metal 24 vakanın olduğunu duyururken, işçiler arasında 50 civarı olduğu söyleniyor. Fabrikada üretim sürerken, firmanın reklamını hatırlatan işçiler, “Çolakoğlu ne olursa olsun sadece üretim görüyor” diye tepki gösterdi.

Yassı çelik ile otomotiv, jant, makine imalat, petrol ve boru sondaj gibi pek çok iş koluna üretim yapan Çolakoğlu fabrikasında sokağa çıkma yasağında dahi üretime devam edilmişti. Sendikanın, bu koşullarda karşılanan 1 Mayıs’ı sadece telefon mesajıyla kutladığına dikkat çeken bir işçi, “İlk vaka liman bölgemizde görülmüştü. Gerçekten işçilerin sağlığı düşünülse ve önlem alınsaydı bugün bu noktaya gelmezdik. Ama üretime her koşul altında devam ettik. İşçiler olarak en baştan, ‘Üretime gelmiyoruz’ diyebilsek bu noktada olmazdık” dedi.

ÜLKE NASIL YÖNETİLİYORSA…

Çolakoğlu’nun “Biz bize yeteriz Türkiyem” kampanyasına 1.5 milyon lira bağış yaptığını, valiliğe 3 bin gıda paketi yardımında bulunduğunu hatırlatan bir başka işçi şunları söyledi: “Kendi işçisi salgın hastalıkla yüz yüzeyken bu yardımların iyi niyetli olduğu söylenebilir mi? Açıkçası göstermelik, siyasi çıkarlar hepsi.”

Fabrikada 50’ye yakın pozitif vaka olduğunun söylendiğini aktaran bir başka işçi “Yönetim ayrı, sendika ayrı açıklama yapıyor. Sayıların gizlenmesinin nedeni nedir? Biz sormadan söylemeleri gerekmez mi? Yoksa nasıl önlem alınacak? Bu virüsün önüne nasıl geçilecek? Bizim fabrika sadece bizi de ilgilendirmiyor, bir sürü yere mal gönderiyoruz. Diğer fabrikalarda çalışan işçileri de riske atmıyor muyuz? Sadece fabrika ve sendika da suçlu değil. Ülke nasıl yönetiliyorsa fabrikalar da öyle, şeffaflık yok. Balık baştan kokuyor” diye konuştu.

ÇOLAKOĞLU: ÜRETİM GÖRÜYORUZ

Çolakoğlu firmasının reklam filminde şu ifadeler yer alıyor: “Etrafınıza bir bakın ne görüyorsunuz, temiz bir doğa, mükemmel şehirler, durmadan işleyen bir yaşam. Peki, biz ne görüyoruz? Üretim görüyoruz, kalkınma görüyoruz.” Reklam filmine atıf yapan işçiler, salgın döneminde dahi Çolakoğlu’nun üretimden başka bir şey görmediğini dile getirdi. (Gebze/EVRENSEL)

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