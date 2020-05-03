Kocaeli'de koronavirüs nedeniyle iki işçi can verdi

Kocaeli’de iki işçi koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Ölen işçilerden Akay Tüysüz’ün annesinin de Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Kocaeli'de Hyundai’nin boyahane bölümünde çalışan 44 yaşındaki Akay Tüysüz, bir aya yakındır SEKA Devlet Hastanesinde tedavi görüyordu. Kronik bir rahatsızlığı bulunmadığı, kök hücre tedavisi gördüğü ve tedaviye olumlu yanıt vermediği öğrenilen Akay Tüysüz yaşamını yitirdi. Evli ve 3 çocuğu olan Tüysüz’ün 69 yaşındaki annesi Güler Tüysüz'ün de koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi.

Önceki gün ise emekli olmasına rağmen geçinmek için Modül Çelik fabrikasında çalışmak zorunda kalan İsmail Işık isimli işçi yaşamını yitirmişti.

EMEP: İŞÇİLERİ ÖLDÜREN BU DÜZENDİR!

Ölümlerle ilgili açıklama yapan Emek Partisi Derince İlçe Örgütü, ücretli izin talebinin ne kadar hayati olduğunun bir kez daha ortaya çıktığını bildirdi. “İsmail Işık’ı öldüren, onu emekli olmasına rağmen çalışmak zorunda bırakan bu düzendir” denilen açıklamada, bütün işçi ve emekçilere bu düzeni değiştirmek için mücadele etme çağrısı yapıldı. (Kocaeli/EVRENSEL)

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