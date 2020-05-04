Ülker işçisi Hakan Yaman Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi
Gebze'de Ülker Fabrikası'nda çalışan Hakan Yaman isimli işçi koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.
Fotoğraf: @isigmeclisi'nin Twitter hesabından alınmıştır.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan Ülker Fabrikası'nda çalışan Hakan Yaman isimli işçi koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG) tarafından yapılan açıklamada, 49 yaşında olan ve fabrikada otomasyoncu olarak çalışan Yaman’ın, bir haftadır SEKA Devlet Hastanesi'nde tedavi gördüğü belirtildi.
Hastanede yaşamını yitiren Yaman’ın Bolu’nun Kıbrısçık ilçesine bağlı Karacaören Köyü’nden olduğu belirtilen açıklamada, Yaman’ın ailesine ve mesai arkadaşlarına başsağlığı dilendi. (Gebze/EVRENSEL)
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