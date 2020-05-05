Bakan Ziya Selçuk'tan LGS açıklaması: Öğrenciler okullarında sınava girecek

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, LGS sınavına dair yaptığı açıklamada öğrencilerin kendi okullarında sınava gireceklerini duyurdu.

A Haber'de canlı yayında açıklamalarda bulunan Selçuk'un açıklamalarından öne çıkanlar şunlar:

"(Nasıl bir sınav öngörülüyor?) LGS konusunda Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı açıklamalardan sonra biz zaten teknik açıklamaları yapıp bir video yayınladık. LGS kaç yıldır yapılıyor dediğinizde aslında hep çocuklar belli okullarda sınavlara giriyordu ama bu kez farklı bir durum var. Çocuklar kendi okullarında sınava girecekler. Mevcut tedirginliği daha da arttırmamak için kendi okullarında sınava girecekler. Hemen arkasından da sınava giriş belgeleri hakkındaki belgelerin hepsini e-okul üzerinden alacaklar ve hiçbir şekilde bir yere gidip belge almayacaklar."

"15 yaş üstü kimliklerde fotoğraf zorunluluğu var. Bu sene fotoğraf şartını da kaldırdık. Sınav iki oturum. Her zaman böyle yapılıyordu. İlk oturumda Türkçe-Sosyal vb. dersler, ikinci oturumda Matematik-Fen gibi dersler var. Sınav arasındaki arada çocuklarımızın öğretmenleri nezaretinde bahçeye çıkmalarını ve sosyal mesafeye dikkat ederek bahçede dinlenmelerini istiyoruz. Çocukların rahat etmesi için velilerin okul bahçesi dışında beklemelerini rica ediyoruz. Veliler sınav tamamlanana kadar okul bahçesinde olmayacak. Çocukların sadece öğretmenlerinin gözetimi altında olmalarını istiyoruz. Tüm okullarımız zaten çocuklarımız okullara gelmeden önce temizlenip, dezenfekte edilecek. Dezenfekte malzemeleri ve diğer malzemeler zaten sınıflarda olacak. Rehber öğretmenlerimiz çok daha aktif şekilde rol alacak. Planlamaları yaptık, bunları Bilim Kurulu ile de konuşacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün yaptığı açıklamada YKS ve LGS'nin tarihini açıklamaştı. Buna göre Yüksek Öğretim Kurumları sınavı 27 - 28 Haziran'da, Liselere Geçiş Sınavı 20 Haziran'da, Askeri Öğrenci Sınavı 14 Haziran'da yapılacak. (HABER MERKEZİ)​

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