Öğrenciler YKS tarihinin tekrar değiştirilmesine tepkili: Oyuncak olduk

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada temmuz ayına ertelenen YKS tarihini yeniden öne aldıklarını ve sınavın 27-28 Haziran tarihinde gerçekleşeceğini duyurdu. Sınava hazırlanan öğrenciler ise karara tepkili.

Erdoğan’ın açıklamasının ardından Twitter’da on binlerce öğrenci, yüz binlerce tweet atarak tepkisini dile getirdi. Öğrenciler #sınavtarihimedokunma #sandıktagörüşürüz gibi birçok hashtag ile alınan karara tepki gösterdi.

Adana’dan lise öğrencileri ve mezun öğrenciler ise taleplerini Evrensel'e yazdı.

“ÖĞRENCİNİN FİKRİ ALINARAK KARAR ALINAN BİR EĞİTİM SİSTEMİ İSTİYORUZ”

Özgür

Mezun öğrenci

Gerçekten ne diyeyim ya! Neyi düzgün yaptılar da bunu yapsınlar ki? İnsanların emeğini sömürmek, insanların emeğini çalmak onlar için sıradan bir şey. Seneler önce soruları dağıtan hükümet şimdi de para için onlarca gencin emeğini çöpe atıyor. Ve iktidarda olduğu sürece de birilerinin emeği çöpe gidecek. Sınav sistemleri değişirken hiçbir söz hakkımız olmuyor, öğrencinin fikri alınarak karar alınan bir eğitim sistemi istiyoruz.

"PSİKOLOJİSİ BOZULAN BİR ÖĞRENCİ NE YAPABİLİR Kİ?"

Yakup

11. sınıf öğrencisi

Belirlenen 2 sınav tarihi arasında pek fazla gün olmadığı için bu kadar tepkinin çıkmasına şaşırdım doğrusu. Kısa sürede neyi değiştirebileceksin? Ama şöyle bir durum da var öğrenciler psikolojik olarak çok kötü etkileniyor. Sınav tarihinin geriye alınması algısı olumsuz düşünce yaratıyor. Bu da öğrenci için en büyük sorun. Psikolojisi bozulan bir öğrenci en fazla ne yapabilir ki? Bunu dikkate almaları lazımdı o yüzden pek hoş karşılamıyorum. 1 gün dahi olsa geriye alınmamalıydı. Bir şey güzele gitti mi kötüye çevirmek için elinden geleni yapıyorlar. O sınava sen girmeyeceksin öğrenciler girecek. Onların düşüncelerini az bir şey kaideye alsalardı her şey çok daha iyi olurdu. Bu kadar tepki görmezdi. Kaldı ki bunca sorunun içinde birde böyle bir şey manşet oldu.

"OYUNCAK OLDUK"

Serdar

Mezun öğrenci

Ben dahil çoğu arkadaşım sınav ileri tarihe ertelendi diye programını gevşetmişti. Daha sıkı çalışır bir şekilde hallederiz ama moraller düştü. Oyuncak olduk! Dersler, konular bir şekilde halledilir, yetişir ama turizmi gerekçe göstermek beni üzüyor. Onların ekonomik çıkarları öğrencilerin sınavından daha değerli!

"ÇOĞUMUZ HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADIK"

Mehmet

11. sınıf öğrencisi

İyi olmadı bence. Çoğu kişi hayal kırıklığına uğradı. Zaten hakiki tarih o ama önce ileri çekip sonra geriye çekmeleri kötü oldu. Kendini ona göre ayarlayan vardı. Herkes tepkili. Kimisinin konuları yetişmeyecek.

"TURİZMİN MAĞDURU OLDUK"

Ahmet

Mezun öğrenci

Turizm ve para milyonlarca öğrencinin emeğinin önüne geçti. Turizmin mağduru olduk. Azıcık düşünseler geleceğin turizmi bizlerin elimizde olduğunu görmeleri lazımdı.

“DÜNYANIN EN KISA FIKRASI ‘EMEĞİNİZ EMANETİMİZDİR!’”

Buse

12. sınıf öğrencisi

Üniversiteden de soğuttular, sınava da girmek istemiyorum. Geleceğimizle oynadılar. Dünyanın en kısa fıkrası emeğiniz emanetimizdir. Bizim sınavımız öne alındıysa onların da sınavları öne alınsın erken seçim istiyoruz.

(Adana/EVRENSEL)

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