Dolar 7,10’a dayandı, avro 7,67 lira seviyesinde işlem gördü (5 Mayıs 2020)

Dün 7,05’in üzerini gören dolar/TL kurunda yükseliş dün de sürdü. Sabah saatlerine 7,02’ye kadar çekildikten sonra yukarı yönlü hareketlenen dolar/TL kuru Merkez Bankasının swap kararı sonrasında 7,09’a kadar tırmandı. Avro/TL ise 7,67 seviyelerinden el değiştirdi. Dolarda tarihi zirve 2018 yılı döviz krizi esnasında 7,24 ile görülmüştü.

MB SWAP HAMLESİYLE DÖVİZ ARIYOR

Merkez Bankası, bankaların döviz karşılığı TL swap limitlerinde yeniden değişikliğe gitti. Bankalara gönderilen duyuruyla, döviz karşılığı TL Swap piyasası işlem limitleri, döviz ve efektif piyasaları işlem limitlerinin yüzde 30’undan yüzde 40’ına çıkarıldı.

İş Yatırım'ın günlük piyasa bülteninde şu değerlendirme yapıldı:

"Dünya borsalarında yüzde 4’e ulaşan sert satış dalgası toparlanma çabaları görülüyor. ABD vadelileri Kaliforniya’da salgına karşı başarı sağlanmaya başladı haberi üzerine yükseliyor."

"Enerji hisseleri petroldeki tepki alımlarıyla birlikte yükselişte başı çekiyor. Buffet’ın sattığını açıkladığı havayolu şirketleri kan kaybetmeye devam ediyor."

"Türkiye ekonomisi Mayıs ayına Borsa İstanbul’da sert satışlar (-yüzde 2,2), 7,0 seviyesinin üzerine yükselen dolar kuru ve ekonomi cephesinden gelen kötü haberlerle başladı."

"2008 krizi sonrası gördüğü en düşük seviyesine gerileyen PMI rakamları, ekonomideki sert daralmaya ve emtia fiyatlarındaki düşüşe rağmen ithalattan çok gerileyen ihracat ve beklentilerin üzerinde gelen enflasyon verisi zorlu bir ekonomik dengeye işaret ediyor."

"ABD, Almanya vadelileri ve Asya piyasalarının seyri Borsa İstanbul’da yüzde 0,5 civarı pozitif açılışa işaret ediyor. "

"Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı ekonominin kademeli olarak açılacağı haberi yükselişi destekliyor."

"Finansal piyasalar - reel ekonomi arasındaki ayrışma ve ABD - Çin arasındaki gerginlik piyasaların önündeki temel riskler."

"İlk çeyrekte beklentileri aşan Ford Otosan’ın endeksi yenmesini bekliyoruz. Ancak şirketin değerlemesini cazip bulmadığımızı belirtelim."

"Finansal varlıklarının yeniden değerlenmesi nedeniyle beklentinin altında kar açıklayan Ülker hisselerindeki olası sert satışı alış için fırsat olarak görüyoruz."

Öte yandan tüketici fiyatları (TÜFE) Nisan ayında aylık bazda yüzde 0,85 arttı ve yıllık enflasyon geçen yılın aynı dönemindeki yüzde 19,5 düzeyinden, yüzde 10,94'e geriledi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, tüketici fiyatlarındaki dört aylık artış yüzde 3,16 ve on iki aylık ortalamalara göre artış da yüzde 12.66 düzeyini buldu.

Nisan'da, endekste kapsanan 418 maddeden, 87 maddenin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 61 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı ve 270 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti. (EKONOMİ SERVİSİ)

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