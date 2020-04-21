Doların önlenemeyen yükselişi: Tarihi zirve yine tazelendi

Kovid-19 salgını nedeniyle büyük ölçüde düşen petrol fiyatlarının ABD'de eksiye geçmesinin ardından yatırımcıların yöneldiği dolar, küresel piyasalarda yeniden yükseldi ve iç piyasada da yeni güne 6,95 lirada başladı. Dolar geçtiğimiz hafta 15 Nisan'da 6,91 TL'ye ulaşarak 2009'dan bu yana en yüksek noktayı görmüştü. 16 Nisan'da yükseliş devam etmiş ve dolar piyasalarda 6,94 TL'den işlem görmüştü. Devam eden günlerde yatay seyir devam ederken dolarda bu sabah yeniden yükseliş eğilimi oldu.

Döviz ve hisse senedi piyasalarında küresel gelişmeler, petrol fiyatlarındaki hareketlerin yanında, bugün başlayacak ve yarın sonuçları açıklanacak Merkez Bankası faiz kararı bekleniyor.

Kovid-19 salgınının ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerine karşı tahvil alımlarını artıran Merkez Bankası'nın 30 Mart'tan beri alımları nominal 21 milyar lirayı aşarken, yaklaşık 16 milyar lirasını, İşsizlik Sigortası Fonu'ndaki Hazine tahvilleri kaynaklı Piyasa Yapıcı bankalar aracılığıyla yapılan alımların oluşturduğu, piyasa değeri de 26 milyar lirayı aştı.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde; dolar en düşük 6,9352 lira ve en yüksek 6,9515 lirayı gördükten sonra, 6,95 - 6,96 lira aralığında; avro en düşük 7,5188 lira ve en yüksek 7,5487 lirayı gördükten sonra, 7,53 – 7,54 lira aralığında; sterlin en düşük 8,6084 lira ve en yüksek 8,6410 lirayı gördükten sonra 8,62 – 8,63 lira aralığında hareket ediyor. (EKONOMİ SERVİSİ)