Dolar haftaya 7 liranın üstünde başladı (4 Mayıs 2020)

Nisan ayının son haftasında 7,00 seviyesini test eden dolar/TL, enflasyon verilerinin izleneceği yeni haftaya 7 liranın üzerinde seyrederek başladı. Kur, 7,0268 seviyelerinde işlem görüyor. Euro/TL ise 7,69'da yer alıyor.

MB DOLARA MÜDAHALE İÇİN 65 MİLYAR DOLAR MI SATTI?

Öte yandan Merkez Bankası döviz rezervlerindeki gelişmeleri Sözcü’ye değerlendiren eski bankacı Kerim Rota, 2019 yılından bu yana net rezervde 66,7 milyar dolarlık artış görülmesi gerektiğini ancak bilançonun sadece 900 milyon dolarlık artışa işaret ettiğini belirterek, “Dile kolay 15 ayda (Ocak 2019-Mart 2020) 65,7 milyar dolar harcanmış” dedi. Sözcü, aradaki 65,7 milyar doların TL’yi desteklemek için yapılan müdahalelerde harcandığı şüphesine dikkat çekti. (EKONOMİ SERVİSİ)