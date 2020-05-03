Grup Yorum’dan Gökçek için çağrı: Başka ölümlere sebep olmayın

Grup Yorum, ölüm orucunda olan üyeleri İbrahim Gökçek için sosyal medya hesaplarından çağrıda bulundu. Gökçek'in ölüm orucunun 320 gününde olduğu ve durumunun ağırlaştığı kaydedilen çağrıda, bundan dolayı taleplerinin bir an önce kabul edilmesi gerektiği vurgulandı.

Konser yasaklarının kaldırılması için üyeleri Helin Bölek'in 3 Nisan günü ölüm orucunun 228'inci gününde hayatını kaybettiğini kaydeden Grup Yorum, “Konser yasaklarının kaldırılmaması sadece bize değil, halka da yasak koymak demektir. Biz Bakırköy Meydanı’nda milyonlarla birlikte konser verdik. Hep birlikte türkülerimizi söyledik. Biz halkın sanatçılarıyız. Bizim için halktan kopmak zaten ölümdür. Biz bu yasakları kabul etmiyoruz" diye belirtti.

Paylaşılan metinde İbrahim Gökçek'in, “Somut bir kazanım olmadan direnişi bitirmeyeceğim” sözleri de hatırlatıldı. "Bir sanatçı bu uğurda ölümsüzleşti. Bir sanatçı daha talepleri kabul edilmediği için ömrünü mü versin?" diye soruldu.

Gökçek’in çok basit ve meşru talepler için 320 gündür ölüm orucunda olduğunun altı çizilen çağrı metniyle, "Başka ölümlere sebep olmayın! İbrahim'in taleplerini kabul edin! Konser yasaklarını kaldırın. Haksızca tutuklanan üyelerimizi serbest bırakın" çağrısında bulunuldu. (MA)

Grup Yorum: Gelin el ele verelim ve İbrahim’i yaşatalım