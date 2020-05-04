322 gündür ölüm orucunda olan İbrahim Gökçek’in durumu ağırlaştı

Konser yasaklarının kaldırılması ve hapisteki Grup Yorum üyelerinin serbest bırakılması için 322 gündür ölüm orucunda olan Grup Yorum Bass Gitaristi İbrahim Gökçek’in sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

İstanbul Armutlu’da bulunan Gökçek’in nabzının yavaşladığı, bilincinin bulanık olduğu, konuşma güçlüğü yaşadığı, hareket yeteneğinin yok denecek kadar azaldığı, enjektör yardımıyla suyu yudum yudum içebildiği belirtildi.

Sosyal medyada hükümete talepleri kabul etmesi için acil çağrılar yapılarak, İbrahim Gökçek’in yaşatılması isteniyor.

Halkın Hukuk Bürosu, “Talepleri çok basit. 1- Konser günü verilsin, 2- Tutsak Grup Yorum üyeleri serbest bırakılsın. Yani sadece kendi hukukunuzu uygulayın, İbrahim’in de katili olmayın! #İbrahimÖlüyorYAŞAT” diyerek hükümete çağrı yaptı.

HDP’DEN ZİYARET

Öte yandan Hakların Demokratik Partisi (HDP) milletvekilleri Serpil Kemalbay, Musa Piroğlu, Murat Çepni ile İstanbul İl Örgütü Eş Başkanı Elif Bulut’tan oluşan heyet gün içerisinde Gökçek'i ziyaret etti. HDP heyeti, “Artık önümüzde saatler var. Hızlı karar vermeli ve İbrahim’i yaşatmalıyız” çağrısında bulundu. Gökçek’in birlikte ölüm orucuna başladığı Grup Yorum’un diğer üyesi Helin Bölek ise, 3 Nisan günü, eyleminin 288’inci gününde hayatını kaybetmişti. (HABER MERKEZİ)

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