Cezaevleri alarm veriyor: Vaka sayısı iki haftada yüzde 606 artış gösterdi

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, son 15 günde cezaevlerindeki korona vakalarının yüzde 606 arttığını açıklayarak, “Cezaevlerinde acil önlem alınması gerekiyor. Aksi takdirde meydana gelebilecek ölümlerde sorumluluk siyasi ve bürokratik iradenin olacaktır” dedi.

İlgezdi, yaptığı yazılı açıklama ile cezaevlerinin fiziksel mesafeyi koruma imkanının olmadığı mekanlar olduğundan salgının yayılması için oldukça elverişli olduğunu kaydederek, acil önlem alınması gerektiğini ifade etti. İlgezdi, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ün 13 Nisan 2020 tarihinde Türkiye genelindeki cezaevlerinde toplam vaka sayısının 17 olduğunu, 3 mahkumun ise virüs nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladığını hatırlatarak, “Bakanın ilk açıklamasından 15 gün sonra yani 28 Nisan’da vaka sayısı 120’ye yükselmiştir. Cezaevlerinde giderek artan risk Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ün açıklamalarından da ortaya çıkmıştır. 15 günde yüzde 606 artış vardır. Üstelik bu artışın yaşandığı sürede infaz yasasının kabulü ile birlikte cezaevlerinden yaklaşık 90 bin kişi de tahliye edilmiştir” diye konuştu.

780 ÇOCUK ANNELERİYLE CEZAEVİNDE

İlgezdi, bakanlık tarafından yapılan son açıklamalara göre cezaevlerinde 3 bin 100 çocuk hükümlü ve tutuklu bulunduğunu, 780 çocuğun ise anneleriyle birlikte cezaevlerinde yaşadığını kaydederek, “Cezaevlerinde tutuklu ve hükümlü olarak bulunan hamile kadın mahpus sayısına ilişkin veriler ise paylaşılmamaktadır. Kalp rahatsızlığı, astım, KOAH, kanser ya da yüksek tansiyon gibi kronik hastalıkları olan tutuklu ve hükümlü sayısı da bilinmemektedir. Doğal olarak cezaevlerinin dezavantajlı gruplarını oluşturan hamileler, çocuklar ve hastalar daha büyük bir riskle koronavirüse karşı hayatlarını idame ettirmeye çalışmaktadır” dedi.

DEZAVANTAJLI GRUPLAR DAHA DA RİSKLİ

Dezavantajlı gruplar için ciddi tehlike olduğunu vurgulayan İlgezdi, “Cezaevindeki beslenme, barınma ve sağlık hakkından yararlanma olanaklarının yetersiz olduğu düşünüldüğünde, son derece ölümcül olan Kovid-19 salgınının cezaevleri için büyük risk oluşturduğu ortadadır” diye konuştu. Hamile, bebekli ve hasta mahkumlar başta olmak üzere olası salgın riskinde can kaybı yaşanmaması için acil önlem alınması gereğinin altını çizen İlgezdi, “Aksi takdirde meydana gelebilecek ölümlerde sorumluluk önlem almayan, almakta geciken veya uyarıları görmezden gelen siyasi ve bürokratik iradenin olacaktır” dedi. (İstanbul/EVRENSEL)

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