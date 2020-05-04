04 Mayıs 2020 10:46

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi kayyumu salgın bahanesiyle adresi belli ihale açtı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi kayyumu Hasan Basri Güzeloğlu, salgını gerekçe göstererek 6 milyon liralık araç kiralama ihalesi gerçekleştirdi. "Acele" ihalede yalnızca 2 şirket teklif verdi.

Fotoğraf: MA

  • ANASAYFA
  • BÖLGE EKONOMİ
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    Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’ne (DBB) atanan kayyum Hasan Basri Güzeloğlu’nun, koronavirüs (Kovid-19) salgınını gerekçe göstererek, “adrese teslim” 6 milyon Türk Lirası (TL) maliyeti olan araç kiralama ihalesi gerçekleştirdiği ortaya çıktı. DBB Mali Hizmetler Müdürlüğü, “Vektör kontrolü için cihaz ve araç kiralama hizmet alımı işi” için 2 Nisan'da 21/B usulü ile yaklaşık maliyeti 5 milyon 962 bin 462 TL olan ihale gerçekleştirdi.

    ADRESE TESLİM İHALE

    Sadece iki şirketin teklif verdiği ihale, yüzde 18 Katma Değer Vergisi (KDV) ile birlikte 6 milyon 625 bin 800 TL’ye Öner Nakliye Turizm İnşaat Otomotiv Temizlik Sanayi Ve Ticaret LTD. ŞTİ. ve Arslancan Kurumsal Hizmetler İnşaat Otomotiv Yemekçilik Turizm İlaçlama Sanayi Ve Ticaret LTD. ŞTİ. iş ortaklığına verildi.

    KAYYUMLARIN BENZER YÖNTEMLERİ

    Önceki dönem DBB kayyımı Cumali Atilla da benzer ihalelere imza atmıştı ve bu müfettiş raporlarına da yansımıştı. 31 Mart yerel seçimleri ardından DBB’nin HDP’nin yönetimine geçmesi ardından belediyeye gelen müfettişler, kayyım Atilla’nın gerçekleştirdiği 21/B usulü ihalelerle ilgili “Her ihalede 21/B kullanılmış, bu yanlıştır. 21/B acil ve beklenmeyen olaylar içindir, burada beklenmeyen bir durum yok ve aynı zamanda üçten az şirketten teklif alındığı için belediyenin zararına yol açabilecek yöntem izlenmiştir ve rekabet ilkesine uyulmamıştır” şerhi düşülmüştü.

    AKP’NİN KANUNLARINA AYKIRI!

    Kayyum Atilla’nın döneminde, örnekleme yöntemiyle incelemesi yapılan dönemlerde gerçekleştirilen bazı pazarlık usulü 21/F ve 21/B bendi ihalelerinde, geçerli teklif sayısı 3’ten az olduğu halde ihalelerin onaylandığı öğrenildi. Bu durum, AKP hükümeti tarafından 186 defa değişiklik yapılan Kamu İhale Kanunu’na da aykırı bir uygulama.

    21/B NEDİR?

    Kamu İhale Kanunu’nun 21/B maddesi şöyle:

    “Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya yapım tekniği açısından özellik arz eden veya yapı veya can ve mal güvenliğinin sağlanması açısından ivedilikle yapılması gerekliliği idarece belirlenen hallerde veyahut idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması.” (Diyarbakır/MA)

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