Trump: Ekonomiyi açmazsak daha sonra açacak bir ülke bulamayız

ABD Başkanı Donald Trump, ülkedeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle can kayıplarının 80 ila 90 bine ulaşabileceğini söyledi.

ABD'li Fox News kanalına konuşan Trump, Kovid-19 ile mücadeleye ve beklenen sonuçlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Trump, ekonomiyi açmaları gerektiğini tekrar vurguladı; "Bir noktada ülkeyi açmalıyız. Birçok şey öğrendik. İnanılmaz bulaşıcılığını öğrendik. Ancak seçeceğimiz yok. Ülkeyi kapalı tutamayız. Yoksa açacak bir ülkemiz olmayacak" diye konuştu.

Yapılan son projeksiyonlara göre tahmini vaka ve ölüm oranlarına yönelik bir soruya cevap veren Trump, ülkede 75-80 bin 100 bine kadar insanın hayatını kaybedebileceğini belirtti.

Trump, konuşmasında rakamlara kıyasla çok iyi bir durumda olmadıklarını ancak diğer ülkelere göre de kötü sayılmayacaklarını savundu.

Geçen hafta Beyaz Saray'da yapılan açıklamada ölü sayısının 60 ile 65 bin arasında olacağı ifadelerinin hatırlatılması üzerine Trump, "O zaman 65 bin demiştim şimdi 80 ila 90 bin diyorum çünkü çok hızlı artabiliyor." şeklinde cevap verdi.

"AŞI 2020 SONUNA KADAR HAZIR OLACAK"

Virüs konusundaki aşı çalışmalarına da değinen Trump, gerekli aşı üzerinde sıkı bir çalışma yapıldığını ve 2020 sonuna kadar hazır olacağını belirtti.

Trump, "Yaptığımız sıkı takip sonucunda beklediğimiz aşının 2020 sonunda bulunacağını düşünüyoruz. Şu an elimizde modeller var ve ikmal hattı kuruyoruz." dedi.

Trump'ın bu sözlerinin Beyaz Saray Kovid-19'la Mücadele Görev Gücü üyelerinin ifadeleriyle çelişmesi ise dikkati çekti.

CENAZE EVİNİN ÖNÜNDE BEKLETİLEN KAMYONLARDA ONLARCA CESET BULUNDU

Öte yandan New York eyaletinde polise yapılan şikayet üzerine, bir cenaze evinin önünde soğutma sistemi olmayan 2 kamyona yüklenmiş onlarca cenaze bulundu.

New York'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında en çok vakanın görüldüğü Brooklyn'deki cenaze evinin önünde günlerdir bekleyen 2 kiralık kamyondan sızan sıvılar ve gelen kokular üzerine şikayet telefonu alan polisin, kamyonlarda 50'den fazla cansız beden olduğunu tespit ettiği öğrenildi.

New York basınında geniş yer bulan olayda, bölge sakinlerinin birkaç haftadır kokudan şikayet ettikleri, soğutma sistemi bulunmayan ve eşya taşımak için kullanılan 2 kiralık kamyona buz torbalarıyla koyulmuş cesetlerin günlerdir bekletildiği ortaya çıktı.

Brooklyn Belediye Başkanı Eric Adams'ın dün yaşanan hadiseyle ilgili basına verdiği demeçte, konunun soruşturulduğunu ve cansız insan bedenleriyle dolu kamyonların sokakta bekletilmesinin kabul edilemez olduğunu ifade etti.

MORG VE MEZARLIKLAR YETERSİZ GELİYOR

ABD'de Kovid-19 kaynaklı ölümlerin en yoğun olduğu eyalet olan New York'ta mart ayı sonundan bu yana hastane ve cenaze evlerindeki morgların yetersiz kaldığı, yüzlerce soğutma sistemli mobil tırlarla bu soruna kısmi çözüm sağlanmaya çalışıldığı biliniyordu.

New York şehri civarındaki mezarlıklarda da salgın ölümleri yüzünden defin yapılacak yer kalmamış, şehrin belirli park ve adalarında ek mezar alanları açılmıştı. (DIŞ HABERLER)

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