04 Mayıs 2020 09:21
Son Güncellenme Tarihi: 04 Mayıs 2020 09:43

Trump: Ekonomiyi açmazsak daha sonra açacak bir ülke bulamayız

ABD Başkanı Donald Trump, 75, 80 binden 100 bine kadar ölüm beklediklerini; ancak ekonomiyi derhal açmaları gerektiğini kaydetti. Trump aşının bulunması ile ilgili de çelişkili bir tarih verdi.

GÜNCELLENDİ
ABD Başkanı Donald Trump ABD bayrakları önünde konuşma yapıyor.

Fotoğraf: Beyaz Saray

  • ANASAYFA
  • DÜNYA
    • Paylaş

    ABD Başkanı Donald Trump, ülkedeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle can kayıplarının 80 ila 90 bine ulaşabileceğini söyledi.

    ABD'li Fox News kanalına konuşan Trump, Kovid-19 ile mücadeleye ve beklenen sonuçlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

    Trump, ekonomiyi açmaları gerektiğini tekrar vurguladı; "Bir noktada ülkeyi açmalıyız. Birçok şey öğrendik. İnanılmaz bulaşıcılığını öğrendik. Ancak seçeceğimiz yok. Ülkeyi kapalı tutamayız. Yoksa açacak bir ülkemiz olmayacak" diye konuştu.

    Yapılan son projeksiyonlara göre tahmini vaka ve ölüm oranlarına yönelik bir soruya cevap veren Trump, ülkede 75-80 bin 100 bine kadar insanın hayatını kaybedebileceğini belirtti.

    Trump, konuşmasında rakamlara kıyasla çok iyi bir durumda olmadıklarını ancak diğer ülkelere göre de kötü sayılmayacaklarını savundu.

    Geçen hafta Beyaz Saray'da yapılan açıklamada ölü sayısının 60 ile 65 bin arasında olacağı ifadelerinin hatırlatılması üzerine Trump, "O zaman 65 bin demiştim şimdi 80 ila 90 bin diyorum çünkü çok hızlı artabiliyor." şeklinde cevap verdi.

    "AŞI 2020 SONUNA KADAR HAZIR OLACAK"

    Virüs konusundaki aşı çalışmalarına da değinen Trump, gerekli aşı üzerinde sıkı bir çalışma yapıldığını ve 2020 sonuna kadar hazır olacağını belirtti.

    Trump, "Yaptığımız sıkı takip sonucunda beklediğimiz aşının 2020 sonunda bulunacağını düşünüyoruz. Şu an elimizde modeller var ve ikmal hattı kuruyoruz." dedi.

    Trump'ın bu sözlerinin Beyaz Saray Kovid-19'la Mücadele Görev Gücü üyelerinin ifadeleriyle çelişmesi ise dikkati çekti.

    CENAZE EVİNİN ÖNÜNDE BEKLETİLEN KAMYONLARDA ONLARCA CESET BULUNDU

    Öte yandan New York eyaletinde polise yapılan şikayet üzerine, bir cenaze evinin önünde soğutma sistemi olmayan 2 kamyona yüklenmiş onlarca cenaze bulundu.

    New York'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında en çok vakanın görüldüğü Brooklyn'deki cenaze evinin önünde günlerdir bekleyen 2 kiralık kamyondan sızan sıvılar ve gelen kokular üzerine şikayet telefonu alan polisin, kamyonlarda 50'den fazla cansız beden olduğunu tespit ettiği öğrenildi.

    New York basınında geniş yer bulan olayda, bölge sakinlerinin birkaç haftadır kokudan şikayet ettikleri, soğutma sistemi bulunmayan ve eşya taşımak için kullanılan 2 kiralık kamyona buz torbalarıyla koyulmuş cesetlerin günlerdir bekletildiği ortaya çıktı.

    Brooklyn Belediye Başkanı Eric Adams'ın dün yaşanan hadiseyle ilgili basına verdiği demeçte, konunun soruşturulduğunu ve cansız insan bedenleriyle dolu kamyonların sokakta bekletilmesinin kabul edilemez olduğunu ifade etti.

    MORG VE MEZARLIKLAR YETERSİZ GELİYOR

    ABD'de Kovid-19 kaynaklı ölümlerin en yoğun olduğu eyalet olan New York'ta mart ayı sonundan bu yana hastane ve cenaze evlerindeki morgların yetersiz kaldığı, yüzlerce soğutma sistemli mobil tırlarla bu soruna kısmi çözüm sağlanmaya çalışıldığı biliniyordu.

    New York şehri civarındaki mezarlıklarda da salgın ölümleri yüzünden defin yapılacak yer kalmamış, şehrin belirli park ve adalarında ek mezar alanları açılmıştı. (DIŞ HABERLER)

    Koronavirüs tedavisi için onay alan ilk ilaç: ABD'de 'Remdesivir'e acil durum onayı

    Koronavirüs tedavisi için onay alan ilk ilaç: ABD'de 'Remdesivir'e acil durum onayı

    ABD işçi sınıfı 1 Mayıs bayramını daha ileriden sahiplendi

    ABD işçi sınıfı 1 Mayıs bayramını daha ileriden sahiplendi

    Trump, ABD'nin DSÖ'ye sağladığı fonu durdurduğunu duyurdu

    Trump, ABD'nin DSÖ'ye sağladığı fonu durdurduğunu duyurdu

    Reklam
    Reklamsız Evrensel için abone ol
    ÖNCEKİ HABER

    Milletvekili Ayhan Barut, DHMİ'deki atamalarla ilgili yeni sorular gündeme getirdi
    SONRAKİ HABER

    Dolar haftaya 7 liranın üstünde başladı (4 Mayıs 2020)
    YAZARLAR
    İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    Sadece barolar değil tüm emek ve meslek örgütleri tehdit altında!

     Ercüment AKDENİZ
    Ercüment AKDENİZ

    1 Mayıs bitti mi?

     Şebnem Korur FİNCANCI
    Şebnem Korur FİNCANCI

    Ortaklaştırabildiğimiz bir dünyada yaşamak

     Mithat Fabian SÖZMEN
    Mithat Fabian SÖZMEN

    The Last Dance ve Jordan kuralları
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ
    Evrensel haber bülteni
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    GÜNCELLENDİ
    İBB çalışanı Sarı'nın ölüm sebebi, kontrol onayı sonrası Kovid-19 olarak kayda geçti
    İBB çalışanı Sarı'nın ölüm sebebi, kontrol onayı sonrası Kovid-19 olarak kayda geçti

    İBB Çalışanı ve Tüm Bel-Sen Kurucu Üyesi Yıldıray Sarı, Kovid-19 tedavisi gördüğü sırada hayatını kaybetti. Sarı için tutulan ilk ölüm raporunda ölüm sebebi "Bulaşıcı hastalık" olarak kaydedildi.

    GÜNCELLENDİ
    Türkiye'de koronavirüs: 3397 ölüm | Öne çıkan gelişmeler (4 Mayıs)
    Türkiye'de koronavirüs: 3397 ölüm | Öne çıkan gelişmeler (4 Mayıs)

    Türkiye'den yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin günün öne çıkan tüm gelişmelerini sayfamızda bulabilirsiniz.

    Dersim Katliamı'nda hayatını kaybedenler anıldı: Özür dilensin, talepler karşılansın
    Dersim Katliamı'nda hayatını kaybedenler anıldı: Özür dilensin, talepler karşılansın

    Dersim'de, Dersim Katliamı'nın 83'üncü yıl dönümünde yapılan basın açıklamasında, katliamda yaşamını yitirenler anıldı.

    İBB Bilim Kurulu, bayramdan önce normalleşme adımı atılmaması uyarısı yaptı
    İBB Bilim Kurulu, bayramdan önce normalleşme adımı atılmaması uyarısı yaptı

    Türkiye’de Kovid-19 pandemisinde kritik aşamaya gelindiğini vurgulayan İBB Bilim Kurulu, 16-26 Mayıs tarihlerini kapsayacak şekilde 11 günlük sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmasını önerdi.

    Kovid-19'dan yaşamını yitiren Prof. Dr. Murat Dilmener için tören düzenlendi
    Kovid-19'dan yaşamını yitiren Prof. Dr. Murat Dilmener için tören düzenlendi

    Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden "Yoksulların Doktoru" Prof. Dr. Murat Dilmener için, binlerce öğrenci yetiştirdiği İstanbul Tıp Fakültesi önünde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

    GÜNCELLENDİ
    Liman-İş İstanbul Bölge Başkanı Sinan Ceviz: Talepler için harekete geçmenin zamanı
    Liman-İş İstanbul Bölge Başkanı Sinan Ceviz: Talepler için harekete geçmenin zamanı

    "İşçilere çalış diyenler 1 Mayıs’ı yasak kapsamına almışlardı. Ama işçiler 1 Mayıs’ın içini boşaltma ve yapılamaz kılma niyetine de yanıt vermiş oldu."

    GÜNCELLENDİ
    322 gündür ölüm orucunda olan İbrahim Gökçek’in durumu ağırlaştı
    322 gündür ölüm orucunda olan İbrahim Gökçek’in durumu ağırlaştı

    322 gündür ölüm orucunda olan Grup Yorum Bass Gitaristi İbrahim Gökçek’in nabzının yavaşladığı, bilincinin bulanıklaştığı bildirildi.

    İskender Bayhan: İşyeri gösterileriyle büyük kitle gösterileri diyalektik bağ taşır
    İskender Bayhan: İşyeri gösterileriyle büyük kitle gösterileri diyalektik bağ taşır

    Gazeteci İskender Bayhan, 1 Mayıs'ın ardından tartışılanları ve 1 Mayıs'ın neler gösterdiğini Gündem Özel'de değerlendirdi.

    Müzisyen Hüsnü Arkan korona günlerini anlattı: Asıl dünyayla karşılaştık
    Müzisyen Hüsnü Arkan korona günlerini anlattı: Asıl dünyayla karşılaştık
    Koronavirüs ile dijitalleşen hayatlarımız: İki ayrı dünyada mı yaşıyoruz?
    Koronavirüs ile dijitalleşen hayatlarımız: İki ayrı dünyada mı yaşıyoruz?
    Sennur Sezer Emek-Direniş Şiir ve Öykü Ödülleri'nin sahipleri açıklandı
    Sennur Sezer Emek-Direniş Şiir ve Öykü Ödülleri'nin sahipleri açıklandı
    Taniel Varujan’ın 1 Mayıs şiiri Türkçeye çevrildi
    Taniel Varujan’ın 1 Mayıs şiiri Türkçeye çevrildi
    15. Uluslararası İşçi Filmleri Festivali başladı
    15. Uluslararası İşçi Filmleri Festivali başladı
    GÜNCELLENDİ
    Sokağa çıkma kısıtlaması boyunca Evrensel'i e-gazete formatında okuyabilirsiniz
    Sokağa çıkma kısıtlaması boyunca Evrensel'i e-gazete formatında okuyabilirsiniz
    Evrensel Ege Sayfaları
    EVRENSEL EGE

    Ege'den daha fazla haber, röportaj, mektup, analiz ve köşe yazısı...

    Ege Sayfaları için tıklayın...
    EMEP İzmir: 1 Mayıs’ta haykırdığımız talepler için mücadeleyi sürdürelim
    EMEP İzmir: 1 Mayıs’ta haykırdığımız talepler için mücadeleyi sürdürelim

    Emek Partisi İzmir İl Başkanı Emine Uyar, 1 Mayıs değerlendirmesi yaparak, “1 Mayıs’ta engelleri aşarak haykırdığımız talepler için birliğimizi, mücadeleyi ve dayanışmayı sürdürelim” dedi.

    Muğla'da elektrik akımına kapılan işçi yaşamını yitirdi
    Muğla'da elektrik akımına kapılan işçi yaşamını yitirdi

    Muğla'nın Marmaris ilçesinde elektrik akımına kapılan 28 yaşındaki Bilal Ağır isimli işçi hayatını kaybetti.

    GÜNCELLENDİ
    İzmir Tabip Odası: Kentte Kovid-19 tespit edilen sağlık çalışanı sayısı 466’ya çıktı
    İzmir Tabip Odası: Kentte Kovid-19 tespit edilen sağlık çalışanı sayısı 466’ya çıktı

    İzmir Tabip Odası verilerine göre, İzmir’de koronavirüs tespit edilen sağlık çalışanı sayısı 466’ya ulaştı.

    Kovid-19 tehlikesi altında 70 lira yevmiyeye çilek hasadı
    Kovid-19 tehlikesi altında 70 lira yevmiyeye çilek hasadı

    Aydın'da Kovid-19 salgınına rağmen oturacak yer bile bulamadıkları servislerle çilek hasadına giden tarım işçisi kadınlar, hem hastalık hem de geçim kaygısı duyuyor.

    Bir uçak dolusu yardım, bir uçak dolusu ölüm
    Bir uçak dolusu yardım, bir uçak dolusu ölüm

    Öncelikle şunu belirtmeliyim, böyle bir salgın durumunda dünyadaki tüm halklara insani ve tıbbi yardım tartışmasız doğrudur. Ancak yandaş medya üzerinden oluşturulan algı aklımızla alay etmek oluyor.

    EGEÇEP’ten JES sondajları patlaması açıklaması: Cesareti nereden buluyorlar?
    EGEÇEP’ten JES sondajları patlaması açıklaması: Cesareti nereden buluyorlar?

    Ege Çevre ve Kültür Platformu (EGEÇEP) Aydın'daki JES sondajlarının patlamasına ilişkin açıklama: Maren ve diğer jeotermal enerji şirketleri bu cesareti nereden buluyor?