03 Mayıs 2020 22:16

Fransa’dan Güney Afrika’ya dünyada koronavirüs kadınları nasıl etkiledi?

Çin, Fransa, Almanya, Kolombiya, Güney Afrika, Finlandiya, İsrail… Dünya ülkelerinde kadınlar pandemi sürecinden nasıl etkilendi?

Koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri sonrası İstanbul sokakları.

Fotoğraf: Şebnem Coşkun/AA

  • ANASAYFA
  • DÜNYA KADIN
    • Paylaş

    Zahide YENTÜR

    Korona krizi dünya çapında işçileri işsizlikle, yoksullukla, sağlık ve hizmet sektöründe daha yoğun çalışma ve daha az ücret ile vurdu. Ancak pandeminin etkileri kadın ve erkek emekçiler üzerinde aynı olmadı.  

    DÜNYADA KADIN HAKLARINA SALDIRILAR…

    Die Zeit gazetesinin dünyanın farklı ülkelerinde yaptığı araştırmanın sonuçlarına göre kadınlar Koronanın yol açtığı ekonomik ve sosyal krizden en fazla etkilenen kesim oldu.

    Örneğin Almanya'da kreşlerin ve anaokullarının kapatılması nedeniyle çocuk bakımı tamamiyle annelerin üzerine yıkıldı. Anneler ücretsiz ve zorunlu olarak çocuk bakımını üstlenirken aynı zamanda evlerinden çalışmaya (Home office) devam etti. Korona, eğitim ve sağlık başta olmak üzere hizmet sektöründe istihdam edilenin az ücretlendirilen kadın emeği olduğu gerçeğini bir kez daha ortaya koydu. Annelere verilmesi vaad edilen acil kredi ve kısa çalışma parası da durumu kurtarmadı. BM, önümüzdeki günler için dünya çapında kadınların gerçek ücretlerinin azalacağı ve çoğunun iş pazarından çekileceği varsayımında bulunuyor. Kapitalist sistemin her krizinde ve emperyalist savaş dönemlerinde farz olduğu üzere kadınlara evlerinin dört duvarı gösterilerek, onlara çocuk ve mutfak cenneti(!) vaad ediliyor. Kapitalist sistem, pandemi koşullarında emeğin cins ve ulusal aidiyet gözetmeden özgürlük ve eşitlik yolunda verdiği mücadele sonucunda elde ettiği yüzyıllık kazanımlarına saldırıyor.

    ÇİN’DE KADIN SAĞLIKÇILARIN ÇEKTİĞİ TEPKİ VİDEOSU KALDIRILDI

    Çin'de aile başına tek çocuk sahibi olma yasası var. Eğer ailenin tek çocuğu kız ise, aile bu tek kız çocuğunun eğitimi için tüm varlığını ortaya koyuyor. Bu nedenle kalifiye ve eğitimli kadın sayısı Çin'de yüksek. 2008'deki mali krizden sonra Çin'de kadınlar geleneksel anne ve eş rollerine dönerek iş pazarını erkeklere devrettiler. Pandemi krizinde Çin'de kadın haklarına saldırının boyutunu propaganda nitelikli çekilen bir videonun kamuoyunda yol açtığı tartışmalar nedeniyle devlet yetkililerince sosyal medyadan çekildi. Propaganda videosunda koruyucu maskenin kafalarına rahat oturması için kadın sağlık emekçileri gözyaşları içerisinde saçlarını kazıtırken, onlara bu fedakarlıkları nedeniyle güzel savaşçılar övgüsü yapılıyor.

    FRANSA’DA EV İÇİ ŞİDDET YÜZDE 37 ARTTI

    Fransa'da alışveriş merkezlerinde ev içi şiddete uğrayan ya da kendi iradeleri dışında hamile bırakılan kadınlara yönelik danışma hizmeti veriliyor. Sokağa çıkma yasağı, Fransa'da kadınların geçmişe oranla yüzde 37 daha fazla şiddete maruz kalmasına yol açtı. Macron'un sadece erkeklerden kurduğu kriz masasına ilk tepki, Eşitlik Bakanı Schiappa'dan geldi. Schiappa, kadınların maruz kaldığı şiddetin görünür kılınmasını sağlamak için feminist bir tiyatroda rol almaktan çekinmedi.

    FİNLANDİYA’DA KADINLAR UNUTULDU

    Finlandiya'da parlamentonun yüzde 47'sini kadınlar oluşturuyor. Devlet Başkanı bir kadın. Kadın hakları konusunda oldukça ileri bir ülke Finlandiya'da, Korona krizi döneminde kadınlar unutuldu. Çocukların kreşe gitmek yerine evde bakılmaları gündeme geldiğinde eğitim, sağlık ve hizmet sektöründe çalışanların yüzde 85'nin kadınlar olduğu gerçeği ortaya çıktı. Kendi çocukları evdeyken kadın emekçiler toplumun kalan kesimine nasıl hizmet verecekti?

    KOLOMBİYA’DA ÜNİFORMALI TACIZCİLER…

    Kolombiya'da 25 Mart tarihinden itibaren karantina ve sokağa çıkma yasağıyla birlikte üniformalı cinsel taciz olayları Kolombiyalı kadınların kabusu oldu. Haftanın belirli günlerinde kadınların alışveriş için sokağa çıkmasına izin veriliyor. Alışveriş için sokağa çıkan Kolombiyalı kadınlar, askerlerin cinsel tacizlerine maruz kalıyor.

    GÜNEY AFRİKA’DAKİ TEK DERT KORONAVİRÜS DEĞİL

    Afrika kıtasının birçok ülkesi gibi Güney Afrika da yoksulluk ve zenginlik arasındaki farkın uçuruma döndüğü bir ülke. Yine Afrika'nın birçok ülkesinde olduğu gibi yeni koronavüris pandemisinin dışında Afrika ülkelerinde TBC ve AIDS salgını var. Yoksulluğa, TBC ve AIDS'e yeni bir salgın

    eklendi. Güney Afrika sağlık alanı çalışanlarının önemli bir kısmını kadınlar oluşturuyor. Kadınlar, kendileri ve erkek sağlık emekçileri için koruyucu maske, eldiven ve koruyucu elbise talep ediyor.

    ORTODOKS YAHUDİLER DUA EDİYOR KADINLAR ÇALIŞIYOR

    İsrail nüfusunun yüzde 12'sini oluşturan Ortodoks Yahudiler arasında Korona virusunun bulaşma oranı yüzde 40. Ortodoks Yahudi cemaati arasında Koronavirüsu bulaşma oranının bu kadar yüksek oranda olmasının nedeni olarak cemaat liderlerinin erkek olması ve bu erkeklerin “dünyada ne olup bitiyor”u takip etmek yerine dua etmeyi tercih etmeleri gösteriliyor. Ortodoks Yahudi erkekler günlerini dua etmekle geçirirken, Ortodoks kadınların yüzde 76'sı aileyi geçindirecek bir işte çalışıyor, sayısı en az 7 olan çocuklarının bakımını ve diğer ev işlerini yapıyorlar. Korona günlerinde daracık evlerde çalışma da Ortodoks Yahudi kadınların sabrını zorluyor. (Almanya/EKMEK VE GÜL)

    Sınırların ötesinde sağlık emekçileri neler yaşıyor?

    Sınırların ötesinde sağlık emekçileri neler yaşıyor?

    Reklam
    Reklamsız Evrensel için abone ol
    ÖNCEKİ HABER

    Dersim'de EMEP ve HDP'li meclis üyelerinden belediyeye eleştiri: Bilgi verilmeli
    YAZARLAR
    İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    Sadece barolar değil tüm emek ve meslek örgütleri tehdit altında!

     Ercüment AKDENİZ
    Ercüment AKDENİZ

    1 Mayıs bitti mi?

     Şebnem Korur FİNCANCI
    Şebnem Korur FİNCANCI

    Ortaklaştırabildiğimiz bir dünyada yaşamak

     Mithat Fabian SÖZMEN
    Mithat Fabian SÖZMEN

    The Last Dance ve Jordan kuralları

     Vedat İLBEYOĞLU
    Vedat İLBEYOĞLU

    Bilimsel gerçek yetmez, politik cesaret ve siyasal ahlak da gerek

     Ayşen ŞAHİN
    Ayşen ŞAHİN

    Damacana suçsuzdur!

     Mesut KARA
    Mesut KARA

    Devrimci Gençlik Köprüsü: Eski bir masal değil ‘68

     Adnan ÖZYALÇINER
    Adnan ÖZYALÇINER

    Bugün bayram

     Özer AKDEMİR
    Özer AKDEMİR

    Yeşili kirleten yaşamı yok eder...

     Mıgırdiç MARGOSYAN
    Mıgırdiç MARGOSYAN

    ‘Koronavirüsün gölgesinde ortaya karışık sorular’ meselesi (1)

     C. Hakkı ZARİÇ
    C. Hakkı ZARİÇ

    İki şiir bir mayıs
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ
    Evrensel haber bülteni
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    Sağlık emekçisi Birol Aşık: Sınıf bağışıklığı
    Sağlık emekçisi Birol Aşık: Sınıf bağışıklığı

    "İktidar karantina tedbirleri almayarak adını koymadan “sürü bağışıklığı” yöntemini uygulamaktadır."

    Sosyal Psikolog Şen: "Biz Bize Yeteriz Türkiyem"deki 'Biz'i Erdoğan belirliyor
    Sosyal Psikolog Şen: "Biz Bize Yeteriz Türkiyem"deki 'Biz'i Erdoğan belirliyor

    Sosyal Psikolog Ercan Şen: Erdoğan’ın başlattığı 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' projesinin 'biz'inin de herkesi değil sadece Erdoğan’ın tanımladığı 'biz'ini kapsadığını düşünüyorum.

    Yeni bir düzenin kurulması emekçilerin eseri olacaktır
    Yeni bir düzenin kurulması emekçilerin eseri olacaktır

    "Hayatın yeniden kurulması için gerekli bilinç, tutum ve sınıf tavrı ile hareket etmezsek her şey belki de eskisinden daha kötü olacaktır."

    Ford işçisi yazdı: Nefes almakla yaşamak aynı şey değil!
    Ford işçisi yazdı: Nefes almakla yaşamak aynı şey değil!

    "Evde kaldığımız günlerde kendi istediğimiz yazıları okuduk, araştırdık, öğrendik… Ev işlerinin tek bir kişinin üzerinde olması ne kadar kötüymüş onu gördük."

    Dersim Katliamı'nın 83’üncü yıl dönümü: Yüzleşilmeden acılar son bulmayacak!
    Dersim Katliamı'nın 83’üncü yıl dönümü: Yüzleşilmeden acılar son bulmayacak!

    Dersim Katliamın 83. yıl dönümünde Halkların Demokratik Partisi (HDP) Dersim Milletvekili Alican Önlü ve Emek Partisi (EMEP) GYK üyesi Mustafa Taşkale ile konuştuk. 

    İsviçre Parlamentosu Milletvekili: Kamu sağlık sistemi için mücadele etmeliyiz
    İsviçre Parlamentosu Milletvekili: Kamu sağlık sistemi için mücadele etmeliyiz

    İsviçre Emek Partisinin federal parlamentodaki tek vekili olan Denıs de la Deussılle ile güncel gelişmeler ile ilgili konuştuk.

    Ülker işçisi Hakan Yaman Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi
    Ülker işçisi Hakan Yaman Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi

    Gebze'de Ülker Fabrikası'nda çalışan Hakan Yaman isimli işçi koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. 

    Dersim'de EMEP ve HDP'li meclis üyelerinden belediyeye eleştiri: Bilgi verilmeli
    Dersim'de EMEP ve HDP'li meclis üyelerinden belediyeye eleştiri: Bilgi verilmeli

    Dersim Belediyesi yemekhanesi, Vefa Sosyal Destek grubuyla faaliyete geçirildi. Belediyenin EMEP'li ve ve HDP'li meclis üyeleri “Toplantılar ertelense de, belediye meclisi bilgilendirmeliydi" dedi.

    Müzisyen Hüsnü Arkan korona günlerini anlattı: Asıl dünyayla karşılaştık
    Müzisyen Hüsnü Arkan korona günlerini anlattı: Asıl dünyayla karşılaştık
    Koronavirüs ile dijitalleşen hayatlarımız: İki ayrı dünyada mı yaşıyoruz?
    Koronavirüs ile dijitalleşen hayatlarımız: İki ayrı dünyada mı yaşıyoruz?
    Sennur Sezer Emek-Direniş Şiir ve Öykü Ödülleri'nin sahipleri açıklandı
    Sennur Sezer Emek-Direniş Şiir ve Öykü Ödülleri'nin sahipleri açıklandı
    Taniel Varujan’ın 1 Mayıs şiiri Türkçeye çevrildi
    Taniel Varujan’ın 1 Mayıs şiiri Türkçeye çevrildi
    15. Uluslararası İşçi Filmleri Festivali başladı
    15. Uluslararası İşçi Filmleri Festivali başladı
    GÜNCELLENDİ
    Sokağa çıkma kısıtlaması boyunca Evrensel'i e-gazete formatında okuyabilirsiniz
    Sokağa çıkma kısıtlaması boyunca Evrensel'i e-gazete formatında okuyabilirsiniz
    Evrensel Ege Sayfaları
    EVRENSEL EGE

    Ege'den daha fazla haber, röportaj, mektup, analiz ve köşe yazısı...

    Ege Sayfaları için tıklayın...
    Bir uçak dolusu yardım, bir uçak dolusu ölüm
    Bir uçak dolusu yardım, bir uçak dolusu ölüm

    Öncelikle şunu belirtmeliyim, böyle bir salgın durumunda dünyadaki tüm halklara insani ve tıbbi yardım tartışmasız doğrudur. Ancak yandaş medya üzerinden oluşturulan algı aklımızla alay etmek oluyor.

    EGEÇEP’ten JES sondajları patlaması açıklaması: Cesareti nereden buluyorlar?
    EGEÇEP’ten JES sondajları patlaması açıklaması: Cesareti nereden buluyorlar?

    Ege Çevre ve Kültür Platformu (EGEÇEP) Aydın'daki JES sondajlarının patlamasına ilişkin açıklama: Maren ve diğer jeotermal enerji şirketleri bu cesareti nereden buluyor?

    İzmir'de kepenkler kapandı, grafitiler ortaya çıktı
    İzmir'de kepenkler kapandı, grafitiler ortaya çıktı

    İzmir’de sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte esnafın dükkanlarını kapatmasının ardından, tarihi Kemeraltı Çarşısı'ndaki işyerlerinin kepenklerine çizilen grafitiler, renkli görüntüler oluşturdu.

    CHP’li Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu: Gördes'te felaketin üstü örtülmeye çalışılıyor
    CHP’li Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu: Gördes'te felaketin üstü örtülmeye çalışılıyor

    CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, yetkililerin Gördes'teki nikel madeninin yol açtığı çevre felaketinin üstünün kapatmaya çalıştığını söyledi.

    "Bunlar nasıl işçi?" diyen AKP'li Cemile Taşdemir'e işçiler yanıt verdi
    "Bunlar nasıl işçi?" diyen AKP'li Cemile Taşdemir'e işçiler yanıt verdi

    AKP Denizli İl Başkan Yardımcısı Cemile Taşdemir’in 1 Mayıs'ı evlerinden kutlayan emekçiler için kullandığı "Bunlar nasıl işçi?" ifadesine işçiler tepki gösterdi.

    Manisa'da iş cinayeti: Taş ocağında yüksekten düşen işçi yaşamını yitirdi
    Manisa'da iş cinayeti: Taş ocağında yüksekten düşen işçi yaşamını yitirdi

    Manisa'da bir taş ocağında operatör olarak çalışan Süleyman Yılmaz, 8 metre yükseklikten düşerek yaşamını yitirdi.