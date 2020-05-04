Ferhat Tunç'un "Ağıtlarla Dersim Özel" programı sosyal medyada yayımlandı

Bir uçak dolusu yardım, bir uçak dolusu ölüm

Öncelikle şunu belirtmeliyim, böyle bir salgın durumunda dünyadaki tüm halklara insani ve tıbbi yardım tartışmasız doğrudur. Ancak yandaş medya üzerinden oluşturulan algı aklımızla alay etmek oluyor.