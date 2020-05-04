Ferhat Tunç'un "Ağıtlarla Dersim Özel" programı sosyal medyada yayımlandı
Sanatçı Ferhat Tunç, dün Dersim Özel Programıyla sosyal medyadaydı. Tunç, Dersim Katliamı'nın yıl dönümünde, ağıtlarla katliamda yitirilenleri andı, ağıtların hikayelerini anlattı.
03 Mayıs 2020 17:55Son Güncellenme Tarihi: 04 Mayıs 2020 12:27
Sanatçı Ferhat Tunç, 4 Mayıs Dersim Katliamı'nın yıl dönümü dolayısıyla hazırladığı programla dün akşam YouTube kanalı üzerinden yayındaydı.
Sosyal medya hesapları üzerinden her hafta program yapmaya başlayan Tunç, bu kez Dersim için ağıtlar seslendirdi. Programda katliam tarihinden yaşanmışlıklar ve ağıtların hikayeleri anlatıldı.
Tunç, programının çekimlerini sürgünde yaşadığı Almanya'da yapıyor. Program dün sanatçının YouTube kanalında yayınlanacak.
https://youtube.com/ferhattuncofficial
(KÜLTÜR SERVİSİ)
Dersim'de sanatçılardan balkon gösterisi
Müzisyen Ferhat Tunç, sosyal medya hesplarından program yapıyor
Reklam