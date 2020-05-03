Dersim'de sanatçılardan balkon gösterisi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle insanlar kendilerini evlerine kapatırken dünyanın birçok yerinde balkonlarda, bahçelerde, pencerelerde şarkılar da seslendirilmeye devam ediliyor.

Dersim'de müzisyenler Metin Kahraman ve Zeynep Kılıç ile Munzur Akademiye bağlı Erbane Toplulu balkonlarda konser verdi. Ayrıca bir balkonda da skeç gösterisi yapıldı. Vatandaşlar gösterilere alkış ve ıslıklarla eşlik etti.

"4 MAYIS'TA AĞIT OKUYACAĞIZ"

Metin Kahraman, balkon konserini bitirirken Dersim Katliamı'nın yıl dönümü olan 4 Mayıs'ta balkonlarda ağıt okuyacaklarını duyurdu. (Dersim/EVRENSEL)

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