AKP Denizli İl Başkan Yardımcısı Cemile Taşdemir’in 1 Mayıs'ı evlerinden kutlayan emekçiler için kullandığı "Bunlar nasıl işçi?" ifadesi Denizli’deki emekçilerden tepki topladı.

Kovid-19 salgını nedeniyle bu yıl 1 Mayıs İşçi Sınıfının Birlik Mücadele ve Dayanışma Günü sendikalar, siyasi partilerin çağrılarıyla iş yerlerinde, balkonlarda, emekçilerin bulunduğu alanlarda coşkuyla kutlandı. Mesafelerin dayanışmaya engel olmadığı tüm Türkiye’de mahallelerde yapılan kutlamalarla görüldü.

AKP Denizli İl Başkan Yardımcısı Cemile Taşdemir, balkonlarından 1 Mayıs taleplerinin yazılı olduğu pankartlar ile fotoğraf çektiren emekçiler için "Bunlar nasıl işçi?" dedi.

Bunlar nasıl işçi?



Yorumu siz yapın pic.twitter.com/gY23NQK76M — Cemile Taşdemir (@tasdemir_cemile) May 2, 2020

DENİZLİ'DE EMEKÇİLERDEN TEPKİ: İŞÇİ SİZİN İÇİN FABRİKADA ÖLEN BİR SAYI MI?

Evrensel'in görüştüğü Denizlili emekçiler, AKP'li Cemile Taşdemir’e tepki gösterdi.

Denizli'den bir taşeron işçisi, Taşdemir'e "İşçi sizin için fabrikada ölen bir sayı mı? Yoksa evine ekmek götürmeye çalışırken kolunu kaybeden fabrika çalışanı mı?" diye sordu.

Taşeron işçi, "İşçi, emek, ter... bu kavramlara o kadar çok uzaklaşılmış ki artık apartman dairesinde oturan 'zengin' sayılır hale gelmiş. Bu kavramların içi o kadar çok boşaltılmış ki insanların emekleri bir kenara atılıp sosyal malzeme yapılır hale gelmiş" dedi.

Çalışanların koronavirüs salgınıyla beraber adeta canlarını ortaya koyarak aç kalmamak için işe gittiğini belirten belediye işçisi, "Köle mantığıyla çalışacaksın denildi. İşçi sizin için fabrikada ölen bir sayı mı? Yoksa evine ekmek götürmeye çalışırken kolunu kaybeden fabrika emekçisi mi? Ya da inşaattan düşerek ölen bir işçi mı? İş cinayetlerinde ölenlerin sayısı artıyor, bir yandan emekçiler korona salgınında hâlâ çalışmaya devam ediyor. Halktan o kadar çok uzaklaştınız ki artık sizden olmayan her şey, herkes öteki ve ölmesini geçtim yaşamasının bile sizin için anlamı yok" dedi.

"HEM SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI HEM TATİL AMA 1 MAYIS'TA GENE ÇALIŞTIK"

Denizli Organize Sanayiden tekstilde çalışan bir beyaz yakalı işçi ise 1 Mayıs'ın sadece fabrikada çalışanların bayramı olmadığını belirtti: "Tekstil iş kolunda çalışıyorum. Sokağa çıkma yasağı ve resmi tatil olmasına rağmen bizler bu 1 Mayıs’ta da çalıştık. İş kolumuz zorunlu hizmet değildi. Bunlar sorun değil de emekçilerin balkondan 1 Mayıs kutlaması mı sorun?"

"1 MAYIS EMEĞİNİ SATARAK YAŞAYAN TÜM EMEKÇİLERİN BAYRAMIDIR"

Pazarlamacılık yapan başka bir emekçi ise 1 Mayıs'ın emeğini satarak yaşayan tüm emekçilerin bayramı olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: Mavi yakalı, beyaz yakalı, üretim sürecinde bulunan tüm emekçiler hep birlikte, omuz omuza kutladık 1 Mayıs'ı. Bunların nasıl işçi olduğunu anlayabilmen için önce sınıf ne demek onu anlaması lazım.

"EMEK EN YÜCE DEĞERDİR"

Muhasebecilik yapan bir emekçi ise şu sözlerle tepki gösterdi:

"Cemile Hanım 'Bunlar nasıl işçi?' demiş. Cemile Hanım haklı çünkü kendisi diyor ki 'Biz geldikten sonra sizi, yani işçi sınıfını fakirleştirdik. Biz sizi bir ekmeğe muhtaç ettik. Biz patronlarınızı zenginleştirip sizi seçeneksiz hale getirdik. Piyasayı o kadar daralttık ki sizin eğitim almadığınız, anlamadığınız işlerde sadece hayatınızı idame ettirmek için çalışmanızı sağladık. Bizim belirlediğimiz tutarlarla o evlerde oturmayı bırakın ayın sonunu getiremeyeceğinizi biz de biliyoruz.

Herkesi Cemile Hanım'ı anlamaya davet ediyorum. İşçiliğin sadece perişanlıktan ibaret olduğunu sanan biri. Bu memlekette karı-koca çalışıp 2+1 evde oturup ayın sonunu getirecek finansı yaratıp aynı zamanda da çevredeki olup biten her şeyi sorgulayıp onurlu ve gururlu bir şekilde yaşayabiliriz. Sizin dayatmalarınıza muhtaç olmamak adına iş yerinde 15 iş yapıp, onurlu bir mücadelede emeğin en yüce değer olduğunu haykırabiliriz. Biliyoruz Cemile Hanım ve onun gibiler bu durumdan rahatsızlardır ama bu onların son çırpınışlarıdır. Yaşasın alın teri ile kazanılanlar, yasasın işçi, emekçi olmanın inanılmaz hazzı ve bir kere daha yaşasın 1 Mayıs!" (Denizli/EVRENSEL)

İşçi ve emekçiler, 1 Mayıs'ı Türkiye'nin dört bir yanında balkonlarda kutladı

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