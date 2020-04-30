Gazeteci Fatih Portakal hakkında 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) suç duyurusu üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakcılık ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından FOX TV Haber Sunucusu Fatih Portakal hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı. Gazeteci Fatih Portakal hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Gazeteci Fatih Portakal hakkında "Tekalif-i Milliye"yi hatırlatarak paylaştığı Twitter mesajı nedeniyle Bankacılık Kanunu'nun "İtibarın Korunması" başlıklı 74'üncü maddesini ihlal ettiği gerekçesiyle 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı.

İddianamede, Portakal'ın 6 Nisan tarihinde sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında Tekalifi Milliye'yi hatırlatarak, "Zor günlerden geçiyoruz. Mevduat veya tasarrufu olanlardan para istenmesin bir de! Olmaz olmaz diyemiyorum maalesef" ifadesiyle, Bankacılık Kanunu'nun 74'ncü maddesini ihlal ettiği belirtildi.

İddianamede Portakal'ın yazılı savunmasına da yer verildi. Portakal'ın ifadesinde "Paylaşımım tamamen ironi niteliğindedir" dediği kaydedildi.

FATİH PORTAKAL NE DEMİŞTİ?

Gazeteci Fatih Portakal, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronavirüs önlemlerine ilişkin yaptığı açıklamanın ardından Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Tekalifi Milliye hatırlatılıp 'zor günlerden geçiyoruz' denilerek mevduatı veya tasarrufu olanlardan para istenmesin bir de! Korona sonrası ödeyelim derlermiş bir de! Olmaz olmaz diyemiyorum maalesef!" ifadelerini kullanmıştı.

(MEDYA SERVİSİ)

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