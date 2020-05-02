Manisa'da iş cinayeti: Taş ocağında yüksekten düşen işçi yaşamını yitirdi
Manisa'da bir taş ocağında operatör olarak çalışan Süleyman Yılmaz, 8 metre yükseklikten düşerek yaşamını yitirdi.
Fotoğraf: DHA
Manisa'da taş ocağında operatör olarak çalışan 48 yaşındaki İşçi Süleyman Yılmaz, çalışırken yaklaşık 8 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti.
Demirören Haber Ajansında (DHA) yer alan habere göre iş cinayeti, saat 13.00 sularında Şehzadeler ilçesi Yukarıçobanisa Mahallesi'nde meydana geldi. Özel bir taş ocağında taş kırma makinesi operatörü olan evli ve 3 çocuk babası Süleyman Yılmaz, çalışırken yaklaşık 8 metre yükseklikten düştü. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, başını taşa çarpan Yılmaz'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Süleyman Yılmaz'ın cansız bedeni, otopsi için Merkez Efendi Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. (İŞÇİ SENDİKA SERVİSİ)
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