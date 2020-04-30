Ümraniye Belediyesinde yardım ayrımcılığı

Koronavirüs salgınının ardından işsiz kalan ya da ekonomik sıkıntı yaşayan yurttaşlara Ümraniye Belediyesi tarafından erzak ve maddi yardım yapıldı. Ancak AKP meclis üyeleri CHP seçmenine yardım yapılmasından rahatsız oldu.

Yardım kararının ardından, CHP’li meclis üyeleri de kendilerine gelen talepler doğrultusunda hazırladıkları listeyi Ümraniye Belediye Başkanlığına verdi. CHP’lilerin verdiği isim listesindeki yurttaşlara da yardımda bulunulurken, AKP’li meclis üyeleri kendi aralarında kurdukları WhatsApp grubundan konuştuklarını sanarak, “Onlara Büyükşehir yardım etsin. Hem küfür ediyorlar hem de liste veriyorlar. İBB bunlarda değil mi neden onlar vermiyor? Ayrıca 14 ilçe belediyeleri var. Herkes kendi fakirine kendi yardım etsin” diye yazdı.

Bunun üzerine CHP’li meclis üyeleri grupta tepki göstererek, “Bu paylaşımı yapanların insanlığından şüphe ederiz. Bu kadar seviyesiz bir yaklaşım olamaz” dedi. (HABER MERKEZİ)

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