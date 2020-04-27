Bünyan Cezaevi’nde koronavirüs belirtileri var, test yok

Kayseri Bünyan Kadın Kapalı Cezaevi’nde bazı tutuklularda koronovirüs belirtilerinin ortaya çıktığı kaydedildi. Cezaevinde 4 yıldır tutuklu bulunan Yazgül Şahin’in kardeşi Nurhayat Şahin, bu sabah konuştuğu kardeşinin, farklı koğuşta 3 tutukluda korona belirtilerinin olduğunu aktardığını söyledi.

"TEST İÇİN ÜCRET TALEP EDİLİYOR"

Tüm bu belirtilere rağmen tutuklulara test yapılmadığını dile getiren Şahin, “Kardeşim, arkadaşlarında baş dönmesi, mide bulantısı, görme ve duyma kaybı yaşandığını söyledi. Bunun üzerine savcı birkaç defa cezaevine gelse de ‘ben cezaevinin isminin kötüye çıkmasına izin vermem’ deyip hastalara test yapılmasına izin vermiyor. Test yaptırmak için tutuklulardan ücret talep ediliyor. Sağlık Bakanlığı testlerin ücretsiz yapıldığını söylemişti” dedi.

"YEMEKLERDE KIL, TIRNAK ÇIKIYOR"

Temizlik malzemelerinin çok pahalı satıldığını dile getiren Şahin, şunları aktardı: “Yemekler hijyen değil ve az veriliyor. Kardeşim, yemeklerin içinde tırnak ve saç çıktığını söyledi. Bazı gardiyanların sayım esnasında maskesiz girdiklerini, hasta tutsakların tedavisinin yapılmadığını iletti”

Tüm siyasi tutukluların serbest bırakılmasını talep eden Şahin, tutukluların can güvenlikleri olmadığı için kaygılandıklarını söyledi. (Kayseri/MA)

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