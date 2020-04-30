Eczacılar korumak, iyileştirmek, yaşatmak istiyor; sağlıkta şiddete dur diyor

Türk Eczacıları Birliği, sağlık alanında dur durak bilmeyen şiddet olaylarını yayımladıkları yazılı açıklama ile protesto etti. Kovid-19 salgını ve maske dağıtımındaki sistemsel aksaklıklar gerekçesiyle eczacılara yönelik şiddetinde arttığına dikkat çeken birlik, Sağlıkta Şiddet Yasası’nı önemli bulduklarını belirtti; yasanın eksiksik uygulanması için yetkilileri göreve çağırdı.

"Korumak İyileştirmek Yaşatmak İstiyoruz, Sağlıkta Şiddete Dur Diyoruz" başlığı ile yayımlanan Türk Eczacıları Birliği açıklamasında, sağlık emekçilerinin, pandeminin hikayesi yazılmaya başlandığında kahraman olarak anılacakları ancak böyle bir dönemde bile sağlık alanında şiddetin devam ettiği belirtildi. Açıklamada "Eczacılar olarak korumak, iyileştirmek ve yaşatmak adına çaba gösteriyoruz. Yalnızca COVID-19 bağlamında değil diğer tüm hastalarımız için de hizmet vermeye devam ediyoruz. Öte yandan bir kamu görevi üstlenerek ücretsiz maske temini uygulamasını gerçekleştiriyoruz. Bu süreçte dahi biz eczacıların inisiyatifinde bulunmayan, sistemsel sıkıntılara dayanan sebepler nedeniyle psikolojik ve fiziksel şiddet görmeyi kabul etmiyoruz." denildi.

Türk Eczacıları Birliği açıklamasının tamamı şöyle:

"Tüm dünya ile birlikte olağanüstü günlerden geçiyoruz. Sınır tanımayan bir virüs hayatlarımıza girdi ve tüm rutinimizi değiştirdi. COVID-19 pandemisinde tüm dünya sınav veriyor. Ekip olma bilinciyle toplum sağlığını kendisinin ve sevdiklerinin önüne koyarak gece gündüz demeden canla başla çalışan sağlık çalışanları; pandemi bitip de pandeminin hikayesi yazılmaya başlandığında şüphesiz kahraman olarak anılacaklar.

Ancak içinden geçtiğimiz bu zorlu günlerde dahi akıl almaz olaylara şahitlik ediyor, sağlıkta şiddetin dur durak dinlemediğini görüyoruz. Bir hekimimize oksijen tüpüyle saldırılıyor, eczacılarımız mesnetsiz iddialarla tehdit ediliyor. Sosyal medyada mesleğimizi küçük düşürme çabalarına, meslektaşlarımızı tahrik eden söylemlere rastlıyoruz.

Biz Türkiye’nin her yerinde, kesintisiz sağlık ve ilaç danışmanlığı veren eczacılar olarak korumak, iyileştirmek ve yaşatmak adına çaba gösteriyoruz. Yalnızca COVID-19 bağlamında değil diğer tüm hastalarımız için de hizmet vermeye devam ediyoruz. Öte yandan bir kamu görevi üstlenerek ücretsiz maske temini uygulamasını gerçekleştiriyoruz. Bu süreçte dahi biz eczacıların inisiyatifinde bulunmayan, sistemsel sıkıntılara dayanan sebepler nedeniyle psikolojik ve fiziksel şiddet görmeyi kabul etmiyoruz.

Türk Eczacıları Birliği olarak Sağlıkta Şiddet Yasası’nı çok kıymetli ve önemli buluyoruz. Can güvenliği endişesi ile nitelikli sağlık hizmeti verebilmenin mümkün olmadığını yeniden dile getiriyor, söz konusu yasanın tam anlamıyla uygulanması için tüm yetkilileri göreve çağırıyoruz.

Türk Eczacıları Birliği"

(HABER MERKEZİ)

Maske dağıtımının eczacı yüzü: Hakaret, tehdit, küfür linç...

Trabzon'da hasta yakınları kadın doktoru oksijen tüpüyle kovalayıp yaraladı

İstanbul Eczacı Odası: Sigortalılar eczanelerden ücretsiz maske alamayacak

TTB Genel Sekreteri Bülent Nazım Yılmaz: Sağlıkta şiddet yasası TTB'nin zaferi

Türkiye'de koronavirüs: 3081 ölüm, 117 bin 589 vaka | Öne çıkan gelişmeler (30 Nisan)