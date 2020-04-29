29 Nisan 2020 20:11
Genel-İş Bursa’da 1 Mayıs’ı işyerlerinde kutladı
Genel-İş Sendikası Bursa Nilüfer Belediyesinde 1 Mayıs’ı kutladı.
Fotoğraf: Evrensel
DİSK’e bağlı Genel-İş Sendikası Bursa’da örgütlü olduğu Nilüfer Belediyesinde 1 Mayıs’ı kutladı.
Genel-İş üyesi işçiler işyerlerinde 1 Mayıs’ı kutlarken belediye çalışanları da Nilüfer Belediyesi Halk Evi önünde 1 Mayıs’ı kutladı.
Koronavirüs salgını nedeniyle sosyal mesafeyi koruyan işçiler “Yaşasın 1 Mayıs” sloganları attı. (Bursa/EVRENSEL)
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