29 Nisan 2020 20:11

Genel-İş Bursa’da 1 Mayıs’ı işyerlerinde kutladı

Genel-İş Sendikası Bursa Nilüfer Belediyesinde 1 Mayıs’ı kutladı.

Fotoğraf: Evrensel

  • ANASAYFA
  • İŞÇİ-SENDİKA
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    DİSK’e bağlı Genel-İş Sendikası Bursa’da örgütlü olduğu Nilüfer Belediyesinde 1 Mayıs’ı kutladı.

    Genel-İş üyesi işçiler işyerlerinde 1 Mayıs’ı kutlarken belediye çalışanları da Nilüfer Belediyesi Halk Evi önünde 1 Mayıs’ı kutladı.

    Koronavirüs salgını nedeniyle sosyal mesafeyi koruyan işçiler “Yaşasın 1 Mayıs” sloganları attı. (Bursa/EVRENSEL)

     

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