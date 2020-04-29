29 Nisan 2020 11:37

Munzur Çayı'nda kaybolan askerin cansız bedeni 44 gün sonra bulundu

44 gün önce eğitim sırasında botun alabora olması sonucu Munzur Çayı'na düşerek kaybolan Uzman Çavuş Yılmaz Güneş'in cansız bedeni baraj gölünde arama yapan dalgıçlar tarafından bulundu.

Yılmaz Güneş'in cansız bedenini taşıyanlar

Yılmaz Güneş'in cansız bedeni taşınıyor | Fotoğraf: Serhat Ozan Yıldırım

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    Dersim'de 17 Mart'a Munzur Çayı'ndaki tatbikatta botun devrilmesiyle akıntıya kapılarak kaybolan Uzman Çavuş Yılmaz Güneş'in cansız bedenine ulaşıldı.

    Bölgede bugün sabah saatlerinde tekrar başlayan arama çalışmalarında dalgıç polisler, Munzur Çayı'nın bağlantı kolu olan Uzunçayır Baraj Gölü'nün Atatürk Mahallesi tarafında 44 gündür kayıp Uzman Çavuş Yılmaz Güneş'in cansız bedenine ulaştı. Güneş'in cansız bedeni baraj gölünden kurtarma ekiplerinin desteğiyle dışarı çıkartılarak Tunceli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

    Öte yandan, 5 Ocak tarihinden itibaren haber alınamayan Üniversite Öğrencisi Gülistan Doku'nun da bölgede yapılan arama çalışmasının sürdüğü öğrenildi.

    NE OLMUŞTU?

    17 Mart tarihinde Ovacık karayolu Anafatma Köprüsü mevkiinde Munzur Çayı'nda eğitim sırasında içinde 4 askeri personelin bulunduğu rafting botu devrilmiş, 3 personel kendi imkanlarıyla kıyıya çıkmış, 36 yaşındaki Uzman Çavuş Yılmaz Güneş ise çaya düşerek kaybolmuştu. İlk gününden itibaren başlatılan arama çalışmaları, bugün de Munzur Çayı ve Uzunçayır Baraj Gölü'nde devam etti. JÖAK, JAK ve SAK'lar, Munzur Çayı'nda botlarla arama yaparken Adana, Elazığ, Adıyaman dahil bir çok ilden gelen dalgıç polisler de görüş mesafesinin olduğu alanlarda dalış yaparak destek verdi. AFAD, emniyet, jandarma ve gönüllülerinde destek verdiği çalışmalarda Munzur Çayı'nda su altı kameralar da kullanıldı. (Dersim/EVRENSEL)

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