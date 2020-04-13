13 Nisan 2020 16:03

Gülistan Doku 100 gündür hâlâ bulunamadı

Dersim’de kadınlar, 5 Ocak’tan bu yana hala bulunamayan Munzur Üniversitesi Öğrencisi Gülistan Doku’nun akıbetini sormaya devam edeceklerini söyledi.

Dersim'de öğrenim gören ve 5 Ocak'tan itibaren kendisinden haber alınamayan Gülistan Doku.

Gülistan Doku | Fotoğraf. DHA

  • ANASAYFA
  • BÖLGE KADIN
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    Munzur Üniversitesi Öğrencisi Gülistan Doku’dan (21) 5 Ocak’tan bu yana haber alınamıyor. Doku’nun bulunması için yürütülen arama çalışmaları sonuç vermezken, olayla ilgili sürdürüldüğü belirtilen soruşturmada ise bir gelişme sağlanmadı. Tüm bu gelişmelerin yanında her cadde ve sokağında MOBESE kameralarından geçilmeyen kentte 100 gündür Gülistan Doku’dan haber alınamıyor. MA’ya konuşan kadınlar, “100 yıl da geçse Doku’nun akıbetini sormaya devam edeceğiz” dedi. 

    ZAİNAL SORUŞTURMAYA DAHİL EDİLMEDİ

    Emek Partisi (EMEP) Dersim İl Yöneticisi Serpil Berk, “Zainal’ın sorgulanması gerekirken sorgulanmadığı gibi, şehri terk etmiş olmasını sıradan bir olay olarak görmüyoruz. Bu anlamdaki etkili bir soruşturma yapılmadı. Gülistan’ın intihar etmiş olma ihtimali dışında bir şey düşünmemiz istenmiyor. Atılan her adımın kameralar tarafından takip edildiği bir şehirden bahsediyoruz. Gülistan’ın son görüldüğü yerdeki üç kameranın ikisi nasıl olduysa bozuk dendi. Fakat son görüldüğü gün Zainal ile görüşmesine rağmen, Zainal soruşturmaya dahil edilmedi. Gülistan’a ne olduğunu öğrenene kadar, yaşananların sorumluları yargılanana kadar durumun takipçisi olacağız” dedi. 

    KAPSAMLI SORUŞTURMA YAPILMIYOR

    “100 gün de 100 yıl da geçse Doku’nun akıbetini sormaya devam edeceğiz” diyen Gülistan İçin Adalet Komisyonu Üyesi Dilar Aras, 100 gündür kapsamlı bir soruşturmanın yapılmadığına dikkat çekti. Arama çalışmalarının sadece barajla sınırlı kaldığını hatırlatan Aras, “Gülistan’ın bulunmasına ilişkin yürütülen soruşturmanın sadece intihar ihtimali üzerinden yürütülmesi yargısından vazgeçilip, öldürülme, zorla kaybedilme, hürriyetinden yoksun bırakılmış olma ihtimallerinin de ön planda tutularak buna göre tahkikata devam edilmesi gerekmektedir” diye konuştu. 

    ÇOK FAZLA BİLGİ KİRLİLİĞİ OLUYOR 

    Halkların Demokratik Partisi (HDP) Dersim İl Eş Başkanı Nurşat Yeşil ise “Bu genç bir kadının intihar etme olayı değil. İntihar, cinayet ve birçok olayda çok fazla bilgi kirliliği oluyor. Kesinleşmiş hiçbir olgu yok. Bir intihar bile olsa bazı olayların sebebinin araştırılması gerekiyor. Biz kadınlar olarak birlik olursak bunları aşarız” dedi. (DERSİM)
     

    ABLA AYGÜL HERKESE SESLENDİ

    Gülistan Doku’nun ablası Aygül Doku, sosyal medya hesabında kardeşinin 100 gündür neden bulunmadığını sordu. 

    Gülistan’ın arandığı barajda 17 gün önce Esma Kılıçarslan’ın bulunduğunu hatırlatan Doku, “Ne şekilde atıldığını bilmiyoruz. Fakat bu kadar kısa sürede ortaya çıkması Gülistan’ı arayan ekipler, AFAD, emek verenlerin hepsi Gülistan’ın suda olmadığını söylüyor. Çünkü akıntı yok, su durgun. Ben de soruyorum peki ‘Gülistan Doku’ nerede?” dedi.

    "100 GÜNDÜR BEKLİYORUZ”

    Kardeşi Gülistan’ın kaybolmadan önce sınava gireceği için not çıkardığını söyleyen abla Doku, “Her şey normalken Gülistan o gece Zaynal’ın aile evine gidiyor. Daha sonra Zaynal tarafından darbedilerek kolundan tutulup araca zorla bindirilmeye çalışılıyor. Olay yerine polis geliyor. Sabah tekrar o çocuğun yanına gidiyor. Gülistan’ın başına ne geldi sorusu açık ve net ortada değil mi? Peki şunu soruyorum. Bu çocuk gözaltına alınmadı. Peki neden hâlâ tutuklanmıyor? Biz 100 gündür neyi bekliyoruz. 100 gündür neden hâlâ bir noktaya varamıyoruz. Suda ise cesedini alalım dedik. 100 gündür bekliyoruz. Herkes umudunu yitirmiş durumda” diye konuştu. 

    Doku, şu çağrıda bulundu: “Buradan herkese sesleniyorum. Bizi yönetenlere, muhalefete, hak, hukuktan bahsedenlere, avukatlara, evinde kız çocuğu olan herkese sesleniyorum. 100 gündür kızınızdan haber almazsanız ne yapardınız? Bu kadar sabırlı olur musunuz?” (HABER MERKEZİ)

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