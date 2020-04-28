İçişleri Bakanlığı genelgesi: 30 Nisan-3 Mayıs arası 31 ilde sokağa çıkma kısıtlaması
İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine “sokağa çıkma kısıtlaması genelgesi” gönderdi. 30 Nisan'dan 3 Mayıs'a kadar sokağa çıkma kısıtlaması kararı alındı.
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İçişleri Bakanlığı, uygulanacak 3 günlük sokağa çıkma yasağı öncesi valiliklere genelge gönderdi.Genelgeye göre 1 Mayıs günü bakkal, manav ve marketler yarım gün açık olacak.
İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliği’ne koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında “Sokağa Çıkma Kısıtlaması Genelgesi” gönderdi. Genelge ile büyükşehir statüsündeki 30 il (Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van) ile Zonguldak’ta 30 Nisan Perşembe günü saat 24.00 ile 03 Mayıs Pazar günü saat 24.00 arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacak.
- Genelgede 30 Nisan Perşembe günü market, bakkal ve manavların çalışma saatleri 08.00-23.00 olarak belirlendi.
1 Mayıs'ta market, bakkal ve manavlar 09.00-14.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek.
- 2 Mayıs Cumartesi ve 3 Mayıs Pazar günleri market, bakkal ve manavlar kapalı olacak.
- 5 Mayıs Cuma market, bakkal ve manavlar 09.00-14.00 saatleri arasında açık olacak.
- 1-2-3 Mayıs'ta ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı işyerleri ile bu işyerlerinin sadece ekmek satan bayileri, ayrıca tatlı üretiminin yapıldığı/satıldığı iş yerleri açık olacak.
- 1 Mayıs'ta araç kullanmamak şartıyla ikametlerine en yakın market, bakkal ve manava gidebilecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan dün kabine toplantısından ardından 31 ilde, 1-2 ve 3 Mayıs tarihlerinde sokağa çıkma kısıtlamasına gidileceğini açıklamıştı. 1 Mayıs dahil, 31 ilde 3 gün süreyle sokağa çıkma kısıtlamasına gidileceğini duyuran Erdoğan, "Hafta sonları sokağa çıkma sınırlandırmasını bayram sonuna kadar sürdürmeyi düşünüyoruz" demişti. (HABER MERKEZİ)
Erdoğan açıkladı: 31 ilde 1 Mayıs dahil 3 gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak
Erdoğan açıkladı: 31 ilde 1 Mayıs dahil 3 gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak