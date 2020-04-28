28 Nisan 2020 19:16

Türkiye'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 992'ye yükseldi

Türkiye'de koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 24 saatte 92 artarak 2 bin 992'ye yükseldi.

Fahrettin Koca

Fotoğraf: DHA

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    Sağlık Bakanlığı, Türkiye'de koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 24 saatte 92 artarak 2 bin 992'ye yükseldiğini açıkladı. 

    Twitter'dan açıklanan verilere göre 24 saatte 29 bin 230 test yapıldı, 2 bin 392 kişiye tanı kondu. Toplam vaka sayısı 114 bin 653'e yükseldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan paylaşım "Son 24 saatte 5 binden fazla hastamız iyileşti. İyileşen toplam hasta sayımız 40 bine yaklaştı" diyen Koca, devamında "Yoğun bakım ve entübe sayısında düşüş sürüyor. Yeni vaka sayısı öngörülen seyirde. Çok yakında 1 milyon testi aşmış olacağız. Bu başarıyı riske atmayalım" oldu.

    Sağlık örgütleri ve üzmanlar koronavirüs ile salgın mücadelesinde test sayısının artırılmasının önemine dikkat çekerken Bakanlık tarafından açıklanan veriler uygulanan test sayısının düşüklüğünü gösteriyor. Son bir hafta içinde açıklanan rakamlar şöyle: 

    • 23 Nisan: 40 bin 962 test, 115 ölüm
    • 24 Nisan: 38 bin 351, 109 ölüm
    • 25 Nisan: 38 bin 308, 106 ölüm
    • 26 Nisan: 30 bin 177, 99 ölüm
    • 27 Nisan: 20 bin 143, 95 ölüm.

    (HABER MERKEZİ)

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