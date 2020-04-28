Türkiye'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 992'ye yükseldi

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'de koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 24 saatte 92 artarak 2 bin 992'ye yükseldiğini açıkladı.

Twitter'dan açıklanan verilere göre 24 saatte 29 bin 230 test yapıldı, 2 bin 392 kişiye tanı kondu. Toplam vaka sayısı 114 bin 653'e yükseldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan paylaşım "Son 24 saatte 5 binden fazla hastamız iyileşti. İyileşen toplam hasta sayımız 40 bine yaklaştı" diyen Koca, devamında "Yoğun bakım ve entübe sayısında düşüş sürüyor. Yeni vaka sayısı öngörülen seyirde. Çok yakında 1 milyon testi aşmış olacağız. Bu başarıyı riske atmayalım" oldu.

Sağlık örgütleri ve üzmanlar koronavirüs ile salgın mücadelesinde test sayısının artırılmasının önemine dikkat çekerken Bakanlık tarafından açıklanan veriler uygulanan test sayısının düşüklüğünü gösteriyor. Son bir hafta içinde açıklanan rakamlar şöyle:

23 Nisan: 40 bin 962 test, 115 ölüm

24 Nisan: 38 bin 351, 109 ölüm

25 Nisan: 38 bin 308, 106 ölüm

26 Nisan: 30 bin 177, 99 ölüm

27 Nisan: 20 bin 143, 95 ölüm.

(HABER MERKEZİ)

Türkiye'de koronavirüs: 2992 ölüm, 114 bin 653 vaka | Öne çıkan gelişmeler (28 Nisan)