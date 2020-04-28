Meksika: ABD'de Kovid-19 nedeniyle 566 Meksikalı göçmen öldü

Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard, ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 566 Meksika vatandaşının hayatını kaybettiğini bildirdi.

Ulusal Saray'da düzenlediği basın toplantısında, Meksikalı göçmenlerin salgının en yoğun yaşandığı New York'ta zorluk içinde olduğunu söyleyen Ebrard, ABD'de, Kovid-19 nedeniyle şu ana kadar 566 Meksikalının yaşamını yitirdiğini aktardı. Ebrard, "Ölen 566 vatandaşımızdan 448'i New York'ta. Onlara sahip çıkmak için konsolosluk aracılığıyla destek olmaya çalışıyoruz" dedi.

Ebrard, şimdiye kadar 10 bin 547 Meksikalı göçmenin ABD’den ülkeye gönderildiğini söyledi. Meksika'da 1434 kişinin hayatına mal olan koronavirüs 15 bin 529 kişide görüldü. (AA)

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