ABD, Kovid-19 gerekçesiyle 6 binden fazla mülteciyi Meksika sınırından geri çevirdi

ABD, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında alınan önlemlerin yürürlüğe girmesinden bu yana 6 binden fazla mülteciyi güneyindeki Meksika sınırından geri çevirdi.

ABD Gümrük ve Sınır Koruma Biriminin (CBP) verilerine göre, Donald Trump yönetimi, 21 Mart'tan bu yana ülkeye giriş yapan 6 binin üzerinde mülteciyi sınır dışı etti. CBP Komiseri Mark Morgan, yaptığı açıklamada, sınır dışı işlemlerinin salgın kapsamında alınan önlemler ve kamu sağlığı nedeniyle yapıldığını ve gözetimleri altında şu an 100'den az mülteci bulunduğunu belirtti.

ABD Başkanı Trump ise mart ayında salgının yayılmasını önlemek amacıyla Meksika ile sınırları zaruri olmayan geçişlere kapatma kararı almıştı. (New York/AA)

Türkiye'de koronavirüs: 42 bin 282 vaka, 908 ölüm | Öne çıkan gelişmeler (9 Nisan)

Meksika'da mülteci gözaltı merkezinde Kovid-19 endişesiyle isyan çıktı: 1 kişi öldü

ABD'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 14 bin 797 oldu