1 Mayıs öncesi Taksim Meydanı’nın çevresine polis bariyerleri yerleştirildi

İşçi ve memur sendikalarının koronavirüs salgını nedeniyle sembolik kutlama yapmak için İstanbul Valiliği’ne başvurduğu Taksim Meydanı’nın çevresine 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesinde polis bariyerleri yerleştirildi.

Kamyonlarla meydana getirilen bariyerler görevlilerce belirli noktalara bırakıldı. Bariyerlerin daha sonra Taksim ve Gezi Parkı çevresine dizileceği öğrenildi.

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB adına DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nün işyerlerinde ve koronavirüs salgını nedeniyle sosyal medya üzerinden yayınlanacak “1 Mayıs mitingi”nde kutlanacağı açıklanmıştı. (İŞÇİ SENDİKA SERVİSİ)