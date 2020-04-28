Antep'te sendikalardan ortak çağrı: Bulunduğumuz her yerden 1 Mayıs'a ses verelim

Antep'te 1 Mayıs günü Yeşilsu Parkı'nda kurum temsilcilerinin katılımıyla basın açıklaması yapmak için valiliğe başvuran sendikalar, ortak açıklama yaptı. Sendikalar “Bulunduğumuz her yerde taleplerimizle 1 Mayıs'a ses vermeye çağırıyoruz” dedi.

"DESTEK PAKETLERİ SERMAYE KESİMLERİNE"

DİSK ve KESK’e bağlı sendikaların katıldığı açıklamayı Eğitim Sen Şube Başkanı Ömer Parlakçı yaptı. Salgın sürecinde Türkiye'de ekonomik eşitsizliğin daha görünür hale geldiğini dile getiren Parlakçı, "on binlerce işçi işini kaybetmesine ve çok daha fazlası gelir kaybına uğramasına rağmen iktidarın açıkladığı ekonomik paketler, büyük çoğunlukla sermaye kesiminin çıkarlarını ve ihtiyaçlarını esas alan paketler oldu" dedi. Sokağa çıkma yasaklarının uygulanma biçiminin bile iktidarın sermaye yanlısı tutumunu açıkça ortaya serdiğini ifade eden ParlakçI, "Kentimizin organize sanayi bölgesinde sokağa çıkma yasağına rağmen fabrikaların çoğu çeşitli adlar altında izin alarak çalışıyor" dedi.

"YASAKTA HİÇ BİR ACİLİYETİ OLMAYAN FABRİKALAR ÇALIŞTI"

Hiçbir aciliyeti olmayan halı, iplik, branda, çuval, kumaş üretilen fabrikalarda on binlerce işçinin zorunlu çalıştırıldığını dile getiren Parlakçı, yine organize sanayi bölgesinde, salgın riskine karşı gerekli önlemleri alınmadığı, işçilerin göz göre göre tehlikeye atıldığı, bazı fabrikalarda koronavirüse yakalanan işçiler olduğu halde üretime devam edildiğinin kamuoyuna yansıdığını ifade etti. Antep'te çalıştığı fabrikada koronavirüse yakalanarak hayatını kaybeden 27 yaşındaki Uğur Kartal, bunun sorumlusunun işçilerin ve emekçilerin sağlığını hiçe sayan uygulamalar olduğunu vurguladı.

1 MAYIS İÇİN BAŞVURU

Yaşananlar karşısında Gaziantep Demokrasi Güçleri olarak, 1 Mayıs günü Yeşilsu Parkı'nda fiziksel mesafeyi koruyarak, sadece kurum temsilcilerinin katılacağı basın açıklaması için valiliğe başvuru yaptıklarını belirten Parlakçı "Halkımızı, işçileri, emekçileri de 1 Mayıs'ta evde, işyerinde, bulunduğumuz her yerde taleplerimizle 1 Mayıs'a ses vermeye çağırıyoruz" dedi. (Antep/EVRENSEL)

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