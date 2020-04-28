Gebze’de 1 Mayıs, işyerlerinde ve temsili olarak Gebze Kent Meydanı’nda kutlanacak

Gebze Sendikalar Birliğinin 1 Mayıs çağrısını değerlendiren Kaymakamlık, 1 Mayıs’ta Gebze Kent Meydanı’nda en fazla 20 kişiyle açıklama yapılmasına izin verildiğini açıkladı.

Birleşik Metal-İş 2 No’lu Şube Başkanı Necmettin Aydın, "30 Nisan saat 13:00'de işyerlerinde birer saat iş bırakılacak. 1 Mayıs marşı eşliğinde bildirimiz okunacak ve saygı duruşunda bulunulacak. Sosyal medyayı ise daha etkin kullanarak taleplerimizi içeren mesajlarımızı ileteceğiz. Gebze Sendikalar Birliği olarak, Gebze Kent Meydanı’nda pandemi kurallarına uyularak, 30 Nisan günü işyerleriyle aynı saatte saat 13:00'de açıklamamızı yapacağız" dedi.

Çelik-İş Sendikası Gebze Şube Başkanı Şerafettin Koç ise, "29 Nisan günü konfederasyonumuz Kocaeli merkezde açıklamada bulunacak. Bizler de 1 Mayıs günü bildirimizi ve açıklamalarımızı işyerlerinde temsilciler aracılığıyla okuyacağız" ifadelerini kullandı.

Petrol-İş Sendikası Gebze Şube Başkanı Eyüp Akdemir, "1 Mayıs'ta çalışacak işyerlerimiz olursa 1 Mayıs günü, aksi takdirde 30 Nisan'da konfederasyonumuzun açıklamalarını işyerlerimizde okuyacağız. Ayrıca sosyal medya üzerinden görsellerimizi, taleplerimizi de yaygın biçimde dile getireceğiz" dedi. (Gebze/EVRENSEL)

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