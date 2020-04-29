29 Nisan 2020 00:01

“O mahur beste çalar Müjgan’la ben ağlaşırız”

“Yolumuzu aydınlatan yıldızlardan meşaleyi devralmalıyız. Bir Deniz olmalı, Yusuf olmalı, Hüseyin olmalıyız.”

denizler

Evrensel

  • ANASAYFA
  • 359
    • Paylaş

    Gökçefidan TÜRKMEN

    Tuzla

    Hepimiz illa ki Ahmet Kaya’nın Mahur Beste parçasını duymuş, dinlemişizdir. İzmirli şair Attila İlhan’ın bir şiiridir Mahur Beste. Kısaca hikayesini anlatmak istiyorum. 

    İzmir’de doğup büyüyen ve orada yaşayan Attila İlhan 6 Mayıs 1972 sabahı Karşıyaka’daki evinde antika radyosundan öğrenmiş Deniz, Yusuf ve Hüseyin’in sonsuzluğa uğurlandıklarını. Aynı gün içinde vapurda dalgaların sesi ile birlikte kopmaya başlamış şairin yüreğinden ilk dizeler; 

    “Şenlik dağıldı bir acı yel kaldı bahçede yalnız

    O mahur beste çalar Müjgan’la ben ağlaşırız

    Gitti dostlar şölen bitti ne eski heyecan ne hız

    Yalnız kederli yalnızlığımızda sıralı sırasız

    O mahur beste çalar Müjgan’la ben ağlaşırız”

     “12 Mart sonrasının kahır günleriydi. Bir sabah radyoda duyduk ağır haberi: Denizlere kıymışlardı. Karşıyaka’dan İzmir’e geçmek için vapura bindim. Deniz bulanıktı; simsiyah, alçalmış bir gökyüzünün altında hırçın, çalkantılı. Acı bir yel esintisinin ortasında aklıma düştü ilk mısra. Vapurda sessiz bir köşe bulup yüksek sesle tekrarladım. Vapurdan indikten sonra da rıhtım boyunca bu ilk mısraları tekrarlayarak yürüdüm.” Diye anlatıyor kendisi şiirinin yazılışını.

    “Bir yangın ormanından püskürmüş genç fidanlardı

    Güneşten ışık yontarlardı sert adamlardı

    Hoyrattı gülüşleri aydınlığı çalkalardı

    Gittiler akşam olmadan ortalık karardı...”

    KARANLIK YILLARIN İÇİNDE AYDINLIK SAÇAN YILDIZLAR

    Ölümün karşısında bile aydınlıkları, kararlılıkları ve cesaretleri karartılamadı onların. Deniz ve yoldaşları karanlık yılların içinde aydınlık saçan yıldızlar gibiydiler. Gecelerin içinde ışıkları hala sönmeyen ve sönmeyecek yıldızlar. Hayata veda edişlerinin ardından kırk sekiz yıl geçmesine rağmen hala gelecek nesillerin yolunu aydınlatmaya devam ediyorlar. Düşledikleri memleket uğruna ölümü göze alacak kadar inançlı ve korkusuzlardı. Yaşatma, hep birlikte yaşama arzularıyla, öfke ve umutları ile çelikleşen yürekleriyle birlikte gençliğin talep ve ihtiyaçları önceliğinde parasız, demokratik ve bilimsel bir eğitim için, bağımsızlık için, sınıfsız, sınırsız ve sömürüsüz bir toplum için ölüme dahi göğüs gererek mücadele yollarında kararlılıkla yürüdüler.

    6. Filoda görevli Amerikan askerlerine, emperyalizme karşı tutum alarak ve peşlerinde İstanbul gençliğini sürükleyerek kitlesel yapılan eylemlerin olduğu ve sonucunda Amerikan askerlerinin denize döküldüğü 6.Filo Eylemleri bizler için güzel bir örnektir. Yolumuzu aydınlatan yıldızlardan meşaleyi devralmalıyız. Bir Deniz olmalı, Yusuf olmalı, Hüseyin olmalıyız.

    “HAKLARIMIZI, TALEPLERİMİZİ SAVUNDUĞUMUZ HER YER 1 MAYIS ALANIDIR”

    Biz gençlerin kendi talep ve ihtiyaçlarımız doğrultusunda mücadele etmemiz gerektiğini gösteriyorlar bize. Koronavirüs salgını ülkemizi etkisi altına almışken bizim bilimsel ve demokratik eğitim alma, eşit ve ücretsiz sağlık hakkı, sırf sömürü devam etsin diye patronlar servetlerine servet katmaya devam etsin diye “genç işçiler ölüme gönderilmesin”, “ücretli izin verilsin” gibi taleplerimiz var. Bu 1 Mayıs belki evlerimizde kalmamız gerekecek, belki alanlarda olamayacağız ama biliyoruz ki haklarımızı, taleplerimizi savunduğumuz her yer bizler için 1 Mayıs alanıdır. Yine 1 Mayıs’ ta gençler olarak kendi taleplerimizi gerek sosyal medyadan gerek basılı yayınlardan duyurmaya devam etmeliyiz.

    Reklam
    Reklamsız Evrensel için abone ol
    ÖNCEKİ HABER

    Liman işçileri, Haydarpaşa Limanında 1 Mayıs kutlaması gerçekleştirdi
    SONRAKİ HABER

    İstanbul'da hastane ve şantiyelerde 1 Mayıs kutlamaları yapıldı
    YAZARLAR
    Yusuf KARATAŞ
    Yusuf KARATAŞ

    Tartışılan Esad’ın değil, Suriye’nin geleceğidir!

     Mustafa YALÇINER
    Mustafa YALÇINER

    Ölen ölsün ama ille de çarklar dönsün mü?

     Ragıp ZARAKOLU
    Ragıp ZARAKOLU

    İlkin MTTB, sonra TMTF düşürüldü

     Alper KAYA
    Alper KAYA

    Futbol ekonomisinin cambazı koronavirüs

     Mumia Abu JAMAL
    Mumia Abu JAMAL

    Birlikte mücadele edelim
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ
    Evrensel haber bülteni
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    İmamoğlu: İstanbul’da ölüm oranlarında yüzde 30-35 arasında fark var
    İmamoğlu: İstanbul’da ölüm oranlarında yüzde 30-35 arasında fark var

    Ekrem İmamoğlu,"İstanbul’daki ölüm oranları geçtiğimiz yıllara göre oldukça farklı. son iki seneye göre ölüm oranında yüzde 30-35 oranında bir farklılık var" dedi.

    GÜNCELLENDİ
    Afrin'de patlama: Bakanlık 40 sivilin yaşamını yitirdiğini açıkladı
    Afrin'de patlama: Bakanlık 40 sivilin yaşamını yitirdiğini açıkladı

    Milli Savunma Bakanlığı ve Valilik Afrin'de patlama sonucu 40'ın üzerinde ölü olduğu açıklandı. Valilik şüphelinin yakalandığını duyurdu.

    GÜNCELLENDİ
    1 Mayıs’ın korona hali
    1 Mayıs’ın korona hali

    Prof. Dr. Aslıhan Aykaç, salgınla birlikte emek piyasasının değişen yapısı ve 1 Mayıs üzerine yazdı.

    EMEP, Kumtel işçilerine seslendi: 1 Mayıs kutlu olsun!
    EMEP, Kumtel işçilerine seslendi: 1 Mayıs kutlu olsun!

    Emek Partisi Kayseri İl Örgütü, vardiya çıkışı Kumtel Fabrikası önüne giderek işçilerin 1 Mayıs’ını kutladı.

    Kocaeli İSİG: Hayatı yavaşlat, salgını durdur 
    Kocaeli İSİG: Hayatı yavaşlat, salgını durdur 

    Kocaeli İSİG Meclisi, ücretli izin, zorunlu hizmetler dışında işlerin durdurulması ve işsizlere gelir desteği verilmesi gerektiğini; sağlık emekçilerinin şartlarının düzeltilmesini istedi.

    British Airways zarar bahanesiyle 12 bin işçiyi işten atıyor
    British Airways zarar bahanesiyle 12 bin işçiyi işten atıyor

    İngiliz havayolu şirketi British Airways 12 bin işçiyi işten atacağını açıkladı. Şirket 42 bin çalışan sayısını 30 bine indirecek. British Airways 2 havayoluna daha sahip.

    Haşim Sancar: Korona’nın bizden aldıkları ve öğrettikleri
    Haşim Sancar: Korona’nın bizden aldıkları ve öğrettikleri

    İsviçre’de ne sağlık maskeleri, ne de etkili dezenfeksiyon maddesi yeterli derecede tedarik edilmediği gibi, bu süreçte 25 ton maske, diğer ülkelere özel şirketlerce yüksek fiyatlarda ihraç edildi.

    GÜNCELLENDİ
    Türkiye'de koronavirüs: 2992 ölüm, 114 bin 653 vaka | Öne çıkan gelişmeler (28 Nisan)
    Türkiye'de koronavirüs: 2992 ölüm, 114 bin 653 vaka | Öne çıkan gelişmeler (28 Nisan)

    Türkiye'den yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin günün öne çıkan olayları, açıklamalar ve analizler...

    Kürt yayınevleri: Ekonomik daralma yaşıyoruz, önümüzü göremiyoruz
    Kürt yayınevleri: Ekonomik daralma yaşıyoruz, önümüzü göremiyoruz
    Kolektif bir sanat denemesi: M4NM
    Kolektif bir sanat denemesi: M4NM
    Türkiye’de salgın başladıktan sonra müzeleri 6 bin turist gezdi
    Türkiye’de salgın başladıktan sonra müzeleri 6 bin turist gezdi
    Tek kitaplı şair: Ahmed Arif
    Tek kitaplı şair: Ahmed Arif
    Moda Sahnesinden Kemal Aydoğan: Özel tiyatrolar hayatta kalma derdinde
    Moda Sahnesinden Kemal Aydoğan: Özel tiyatrolar hayatta kalma derdinde
    Minecraft oynarken, sansürlenmiş haberleri okuyabilirsiniz
    Minecraft oynarken, sansürlenmiş haberleri okuyabilirsiniz
    Evrensel Ege Sayfaları
    EVRENSEL EGE

    Ege'den daha fazla haber, röportaj, mektup, analiz ve köşe yazısı...

    Ege Sayfaları için tıklayın...
    PAÜ öğrencileri sınav sistemine karşı sosyal medyadan tepki gösterdi
    PAÜ öğrencileri sınav sistemine karşı sosyal medyadan tepki gösterdi

    Pamukkale Üniversite'sinde uzaktan eğitimde yaşanan sorun uzaktan sınav sistemi ile devam ediyor. Öğrenciler sosyal medya üzerinden #PAÜAdaletİstiyor etiketiyle tepkilerini dile getirdi.

    İTO meslektaşlarına mektup: Covid-19 tanısı alan sağlık çalışanı sayısı 447
    İTO meslektaşlarına mektup: Covid-19 tanısı alan sağlık çalışanı sayısı 447

    İTO pandemi süreci ile ilgili mektup sağlık emekçilerine gönderdi. Mektupta İzmir’de enfeksiyon tanısı alan toplam sağlık çalışanının sayısı 447 olduğu bunun 142’sinin hekim olduğu bildirildi.

    Bornova Belediyesi temizlik işçileri şantiyelerinde 1 Mayıs'ı kutladı
    Bornova Belediyesi temizlik işçileri şantiyelerinde 1 Mayıs'ı kutladı

    İzmir Bornova'da, DİSK'e bağlı Genel-İş 7 No'lu Şube, bu sabah mesai öncesi Bornova Belediyesinde görevli temizlik işçileriyle şantiyede 1 Mayıs'ı kutladı.

    İzmir demir çelik fabrikasında faciadan dönüldü
    İzmir demir çelik fabrikasında faciadan dönüldü

    İzmir Demir Çelik fabrikasında cumartesi günü büyük bir patlama meydana geldi. Şans eseri patlamada can kaybı yaşanmazken, işçiler çalışma koşullarını Evrensel'e anlattı.

    Raflarımıza sinmiş virüs sessizliği
    Raflarımıza sinmiş virüs sessizliği

    Dünya küçücük bir evin avlusu gibi kapkara bir sessizlik oluverdi. Bunca acının, kirlenmenin ve çılgınca tüketmenin insanlığında. İktidarların dişleri arasında gevelediği dünya birden bire susuverdi…

    Bağımsız Maden-İş: Soma’da 200 maden işçisinin koronavirüs testi pozitif çıktı
    Bağımsız Maden-İş: Soma’da 200 maden işçisinin koronavirüs testi pozitif çıktı

    Bağımsız Maden-İş Örgütlenme Uzmanı Kamil Kartal, Soma kömür havzasında çalışan 200 maden işçisinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.