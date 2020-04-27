Antep OSB’de çalışan işçiler arasında koronavirüs artıyor

Deniz KAR

Antep

Antep Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) çalışan işçilerde yeni koronavirüs vakalarının çıktığı iddia edildi. Kumaş ve çuval üretimi yapan Çabuk Ambalaj fabrikasında çalışan işçiler, işyerlerinde koronavirüs vakasına rastlandığını söyledi. Cumartesi akşamı dört işçinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığını belirten işçiler, üç işçinin hastanede, bir işçinin ise evde karantina altına alındığını aktardı.

ÜCRET KESİNTİSİ OLMAMASI İÇİN İŞÇİLER ÇALIŞMAK ZORUNDA

Çabuk Ambalaj işçilerinin verdiği bilgiye göre, test sonuçlarının pozitif çıktığı akşam fabrika yönetimi üretime bir hafta ara verme kararı aldı, ancak sonrasında işyeri muhasebesi tarafından işçilere, ücretlerinin kesilmesini istemiyorlarsa çalışmaya devam etmeleri gerektiği yönünde mesaj gönderildi. Mesajda “Malum koronavirüs nedeniyle bazı arkadaşların Sağlık Bakanlığınca evde kalması istendi. İşletmemiz pazartesiden itibaren 1 hafta kapatma kararı almıştır. Tüm elemanların evlerinde kendilerini izole etmesi gerekmektedir. Ücretinin kesilmesini istemeyip gelmek isteyen arkadaşlar olursa ihtiyaç halinde o arkadaşlar tercih edileceğinden istekli kişilerin bildirmesi rica olunur” ifadeleri yer aldı. Fabrikada çalışan bir işçi atılan mesaja “Tehdit gibi mesaj gönderdiler” diyerek tepki gösterdi.

“ADAMLARIN GÖZÜNÜ PARA BÜRÜMÜŞ”

Başka bir işçi de “Üretim durdu diyorlar ama yalan. Konfeksiyon bölümü halen çalışıyor. Dört kişide koronavirüs testi pozitif çıktı ama adamların gözünü para bürümüş, üretim devam ediyor” diye konuştu.

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