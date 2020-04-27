27 Nisan 2020 19:35

Bağımsız Maden-İş: Soma’da 200 maden işçisinin koronavirüs testi pozitif çıktı

Bağımsız Maden-İş Örgütlenme Uzmanı Kamil Kartal, Soma kömür havzasında çalışan 200 maden işçisinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Fotoğraf: DHA

Yaklaşık 12 bin maden işçisinin fiili olarak çalıştığı Soma'da, salgına rağmen işçiler hiçbir önlem alınmadan çalıştırılmaya devam ederken, Bağımsız Maden-İş Örgütlenme Uzmanı Kamil Kartal, madenlerde çalışan yaklaşık 200 işçinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Soma’daki tüm maden işçilerine ve ailelerine test yapılması gerektiğini belirten Kartal, madenlerde salgının yayılması durumunda büyük bir felaketin yaşanacağına dikkat çekerek, üretimin derhal durdurularak gerekli önlemlerin alınmasını istedi.

TEK MASKEYLE ÇALIŞIYORLAR

Maden işçilerinin ağırlıklı bir bölümünde KOAH ve akciğer hastalıkları görüldüğünü aktaran Kartal, “Tam mekanizasyon ile çalışıyor madenler. Daha yoğun bir taş ve kömür tozu oluştuğu için işçiler daha çok etkileniyor. 8 saat madende çalışan işçiye sadece bir maske veriliyor. İşçiler bu maskeyle hem toza hem de salgına karşı kendilerini korumaya çalışıyor” dedi.

“ÖNLEMLER ALINMIYOR”

Soma’da salgından bu yana üç bin maden işçisinin kronik rahatsızlıkları nedeniyle izne çıkarıldığını dile getiren Kartal, bu işçilere kısa çalışma ödeneğine başlandığını belirtti. Çalışan işçilerin kalabalık servislerle işyerlerine gidip gelmeye devam ettiğini söyleyen Kartal, işyerinde de ateş ölçümünün dışında başka hiçbir önlem alınmadığını aktardı.

“700 İŞÇİ KAMPA ALINDI”

Madenlerde salgın nedeniyle işçi sayısının düştüğünü ama üretimlerin devam ettiğini ifade eden Kartal, bazı işletmelerin sokağa çıkma yasağında özel izinler alarak işçileri çalıştırdıklarını aktardı. İşletmelere yönelik denetimlerin de olmadığını söyleyen Kartal, “Polyak işletmesi hiçbir kurala uymuyor. Orada kömür üretimi yok ama işletme temmuz ayında açılacağı için hazırlık yapılıyor. Toplamda bin 50 civarında işçi çalıştırılıyor. Ama şu anda 700 işçiyi maden sahasına yerleştirdikleri konteynerlere tıkadılar. İşçiler, 30 Haziran'a kadar orada kampa alındı. Ocağın bulunduğu arazide odalar yaptılar. Küçücük odalarda işçiler birlikte kalıyor. Hiçbir sağlık önlemi veya denetim yapılmıyor” dedi.

“ÜCRETLİ İZİN TALEBİ YERİNE GETİRİLSİN”

Soma’da ücretli izne çıkarılan ya da testi pozitif çıkan işçilerin geri döndüklerinde işten atılma kaygısı yaşadıklarını ifade eden Kartal, “İşçileri işsizlik kaygısı sardı. Sağlık durumlarından dolayı işten atılma riskleri var. Bu dönemde işçilere açlığı, ölümü dayatmaktan vazgeçilmeli. Devlet bir an önce işçiler için ücretli izin talebini yerine getirmeli” diye konuştu. (Manisa/MA)

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