28 Nisan 2020 04:38

Salgının da faturası işçiye: Samet Kalıp patronu, ikramiyeleri salgın sonuna erteledi

Samet Kalıp'ta işçilerin bu yıl alacağı bütün ikramiyeler salgın sonuna kadar donduruldu. "Asıl bu dönem para lazım" diyen işçiler patrona tepkili.

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi 

  • ANASAYFA
  • İŞÇİ-SENDİKA
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    Tuncay SAĞIROĞLU
    Çerkezköy

    Samet Kalıp fabrikasının patronu, işçilerin 2020 yılına ait tüm ikramiye ödemelerinin durdurulduğunu ve salgın bitiminde ödeneceğini duyurdu. Kısa çalışma ödeneğine de başvuru yapan Samet Kalıp, İŞKUR ödemeleri ile gerçek ücret arasındaki farkın da ileri bir tarihte verileceğini bildirdi.

    Samet Kalıp’ın Çerkezköy ve İstanbul’da iki fabrikası bulunuyor. 600 kadar işçinin çalıştığı Çerkezköy fabrikası 1 Mayıs’tan itibaren geçerli olmak üzere üç ay süreyle kısa çalışma ödeneğine başvuru yaptı. İşçilere yapılan yazılı duyuruda üç ayda bir işçilere verilen yarım maaş ikramiyenin salgınının yarattığı mücbir sebeplerin sona ermesinin ardından, bir plan dahilinde ödeneceğini duyurdu. Aynı duyuruda kısa çalışma süreci içinde işçilerin 15 gün çalışacağı, 30 gün çalışmayacak işçilerin de olacağı belirtilerek, çalışılan günlerin ücretinin fabrika tarafından, kalan kısmının ise İŞKUR tarafından ödeneceği belirtildi. Yazıda İŞKUR’un ödediğiyle, gerçek ücret arasındaki farkın da yine salgın bittikten sonra verileceği bildirildi. Aynı yazıda kısa çalışmadan faydalanamayan işçiler için ise kısa çalışmanın başlayacağı tarihlerden itibaren “Ücret tutarına göre değişen oranlarda geçici zorunlu ücret birikimi” uygulamasına geçileceği bildirildi. Şirket içi uygulama olarak sunulan “Geçici zorunlu ücret birikimi”yle işçilere ücret ödeneceği belirtilirken, bunun avans mı sayılacağı ya da yerine telafi çalışması mı yapılacağı konusunda ise bilgi verilmedi.

    "ASIL BU DÖNEM PARA LAZIM"

    Çerkezköy fabrikasında çalışanların büyük çoğunluğunun asgari ücretle 2 bin 500 lira arasında bir ücret aldığını aktaran bir Samet Kalıp işçisi “Nisan ayında ödemesi gereken ikramiyeleri ödemedi. Asıl bize bu dönemde para lazım. Samet Kalıp hep bana hep bana diyor. Şu an bile Hindistan’dan, Fransa’dan siparişler var. Faturayı hep bize kesiyorlar” sözleriyle tepki gösterdi.

    "İŞÇİYE HİÇ KIYMET VERMİYORLAR"

    Salgına karşı önlem olarak dezenfektan ve maske dağıtıldığını, fabrikada bir işçinin eşinde virüs testi pozitif çıkınca işçinin ve onunla irtibatlı olan 20’ye yakın çalışanın karantinaya alındığını belirten işçi, kaygılı olduklarını dile getirdi. “Arkadaşın eşinde çıkınca o gün kameralardan bakılarak işçinin irtibatta olduğu işçiler evlerine gönderildi. Ama serviste, daha önceki günlerde o arkadaş ile hepimiz yan yana geldik. Hepimiz kaygılıyız. Ailelerimiz çocuklarımız var. Bu vakaya rağmen hâlâ bizi çalıştırıyorlar. Bir de izin alıp sokağa çıkma yasağının olduğu günlerde bile çalıştık” diyen işçi, şöyle devam etti: “Bunlar işçiye hiç kıymet vermiyorlar. Varsa yoksa üretim, sipariş. Bu dönem insanların dolap menteşesine mi ihtiyacı var?”

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