26 Nisan 2020 15:40 Güncelleme: 26 Nisan 2020 16:23

DEÜ Rektörü, hastanelerinin korona raporunu açıkladı: 3 bin 854 şüpheli başvuru yaptı

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, koronavirüs şüphesiyle DEÜ Hastanesi'ne bugüne kadar toplam 3 bin 975 kişinin başvuruda bulunduğunu açıkladı.

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Fotoğraf: Koray Yetiş/EVRENSEL

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, koronavirüs (Kovid-19) şüphesiyle bugüne kadar DEÜ Hastanesi’ne başvuru yapan hasta ve tanı sayıları, hizmet veren personel ve yatak sayıları ile tedavi gören hasta sayılarına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Hotar, hastaneye bugüne kadar 3 bin 854’ü erişkin, 121’i çocuk olmak üzere toplam 3 bin 975 kişinin koronavirüs şüphesi ile başvuruda bulunduğunu belirtti. 

Erişkinlerin yaş ortalamasın 42, çocukların yaş ortalaması ise 7 buçuk olarak tespit edildiğini aktaran Hotar, “85’i yoğun bakım, 688’i ayakta ya da yatırılarak toplamda 773 hastamız tedavi hizmeti aldı. 519 hastamız tamamen iyileşirken, 32 hastamız ise hayatını kaybetti. Diğer hastalarımızın ise tedavileri devam etmektedir” ifadesinde bulundu.

İyileşen hastalardan bağışçı olmaları durumunda immün plazma toplandığını belirten Hotar, “Hastanemizde Sağlık Bakanlığımız tarafından onaylanan immün plazma tedavisi de uygulanmaktadır. Hastanemizde günde 25 bağışçıdan immün plazma toplanabilmektedir. Koronavirüs testi pozitif olan ve tedavi sonucu iyileşen hastaların bağışladığı immün plazmaları bugüne kadar 5 yoğun bakım hastamıza naklettik. 1 hastamızın durumu iyiye gittiği için yoğun bakımdan servise alındı. 4 hastamızın ise yoğun bakımda tedavisini sürdürüyoruz” diye atardı. 

"TEDAVİ ALTINDA OLAN 5 DOKTOR, 9 HEMŞİRE VE 9 HASTA BAKICISI BULUNYOR"

Koronaviüs salgınıyla mücadelede görev alan sağlık personeline de değinen Hotar, tedavi altında olan 5 doktor, 9 hemşire ve 9 hasta bakıcısının bulunduğunu belirtti. Salgın için üniversite hastanesinde 260 yatak ayrıldığı bilgisini veren Hotar, “Salgın için servislerde 207 yatak, yoğun bakımda ise 53 yatak ayrıldı. İhtiyaç halinde servislerde 132, yoğun bakımda ise 50 yatak daha devreye sokulmak üzere hazırlandı. Tedavi sürecinde kullanılan ve hazır bekletilen 112 ventilatörümüz mevcut. Ayrıca kendi imkanlarımızla maske, siperlikli maske ve koruyucu önlük üretimimizi de hiçbir aksama olmadan sürdürüyoruz” ifadesinde bulundu. Hotar, vatandaşların evde kalmalarını, koruyucu önlemlerini almalarını, hijyen kurallarına uymalarını, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamalarını bir kez daha hatırlattı. (İzmir/MA)

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