26 Nisan 2020 12:07

Tarım Bakanlığı, kaçak çayda topu Ticaret Bakanlığına attı

CHP Milletvekili Gürer, her yıl yaklaşık 280 bin ton çay tüketildiğini ve bunun 35 bin tonunun yabancı menşeli çaylardan oluştuğunu söyledi. Bakanlığa, bununla ilgili önlem alınıp alınmadığını sordu.

Fotoğraf: DHA

  • ANASAYFA
  • EKONOMİ
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    CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, ‘kaçak çay’ sorununu, Tarım ve Orman Bakanlığına yönelttiği soru önergesiyle Meclis gündemine getirdi. Gürer’in çayın düşük fiyatla fatura edilerek ithal edilmesini önlemek amacıyla yeni bir uygulama yapılıp yapılmayacağı yönündeki önergesini yanıtlayan Bakan Bekir Pakdemirli, gümrük fiyat uygulamasının Ticaret Bakanlığının uhdesinde olduğunu belirtti.

    TÜKETİLEN 280 BİN TON ÇAYIN 35 BİN TONU YABANCI MENŞELİ

    CHP’li Ömer Fethi Gürer, soru önergesinde Türkiye'de her yıl yaklaşık 280 bin ton çay tüketildiğini ve bunun 35 bin tonunun yabancı menşeli çaylardan oluştuğuna dikkat çekti.

    KAÇAK ÇAY SORUNU NASIL ÇÖZÜLECEK?

    • Gürer, “Mevcut gümrük vergisi uygulamasında, ithal edilen çayın düşük bedel ile fatura edilmesini önlemek açısından, çayın beyan üzerinden değil gerçek değeri üzerinden vergilendirilmesinin sağlanması için bir çalışma düşünülmekte midir?
    • Kaçak çayla etkin mücadelenin yapılabilmesi için; gümrüklerde çayın düşük fiyatla fatura edilerek ithal edilmesini, çayın yolcu beraberi zati eşya kapsamından çıkarılmasını, transit geçiş kapsamında yurda sokulan çayların çıkış gümrüğüne kadar titizlikle refakatçi ile takip ettirilmesini, gümrükte yakalanan kaçak çayların TASİŞ (Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğü) kanalıyla satışı yerine, mahsurları dikkate alınarak öncelikle imha edilmesini sağlayacak tedbirler alınması için çalışmalar yapılmakta mıdır?
    • 2019 yılında yakalanan kaçak çay miktarı ne kadardır?” şeklindeki soruların yanıtlanmasını istedi.

    BAKAN, KAÇAK ÇAY MİKTARINI AÇIKLAMADI

    CHP Milletvekili Gürer’in soru önergesini yanıtlayan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, kaçak çay miktarıyla ilgili bilgi vermedi.

    TOP TİCARET BAKANLIĞINDA

    Bakan Pakdemirli, “Bakanlığımızın yetkisi, ithal edilecek ürünlerin insan sağlığı ve güvenliği, hayvan sağlığı ve bitki sağlığı yönünden uygunluğunun denetlenmesidir. İthal edilecek ürünlerde Bakanlığımızca ürün fiyatı talep edilmemektedir. Mevcut gümrük vergisi uygulaması Ticaret Bakanlığı uhdesindedir. Çayın yolcu beraberi zati eşya kapsamında getirilmesi 4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karara göre yürütülmekte olup, Ticaret Bakanlığı uhdesindedir” açıklamasında bulundu.

    İTHALAT REJİMİNDEKİ AKSAKLIKLAR

    Önerge sahibi Gürer ise özellikle Güney Doğu Anadolu, Doğu Akdeniz ve Doğu Anadolu Bölgesi sınır illerinde yoğunlukla yabancı çaylar tüketildiğine dikkat çekerek, “Yabancı çay tüketim miktarının ancak yüzde 10-15’lik bölümü ithalat yoluyla giriş yapmaktadır. Çayın diğer tarım ve sanayi ürünlerinde olduğu gibi dünya borsalarında oluşan değeri üzerinden vergilendirilerek ithal edilmesi gerekirken, beyan üzerinden çay ithaline izin verilmesi ve beyanların düşük gerçekleşmesi suiistimale yol açarak çok miktarda yabancı menşeli çayların yurda girmesine neden olmaktadır” dedi.

    Yürürlükteki ithalat rejimi çerçevesinde, çayda uygulanmakta olan gümrük vergisi sisteminden Türk çay sektörü olumsuz yönde etkilendiğini anlatan CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Tarım ve Orman Bakanlığı, çay sektörünü büyük bir sıkıntıya sokan kaçak çay sorununa karşı, topu Ticaret Bakanlığına atmaktadır. Tarım Bakanlığı da Ticaret Bakanlığı da bu hükümetin birer koludur. Böylesine önemli bir sorun karşısında yapılması gereken her iki bakanlığın yetki tartışması yapmak yerine, soruna köklü çözüm bulmaktır” diye konuştu. (EKONOMİ SERVİSİ)

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