Rize Fındıklı'da çay üreticilerinin sorunu imece yoluyla çözülecek

Ali Osman ERTAŞ

Fındıklı

Yaş çay kampanyası döneminde koronavirüs salgını nedeniyle Fındıklı’ya gelemeyecek olan çay üreticilerinin sorunu imece yoluyla çözülecek.

Fındıklı’da Belediye Başkanı Ercüment Şahın Çervatoğlu, Fındıklı Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Özsoy, Muhtarlar Derneği Başkanı Ecevit Hiçyılmaz, Fındıklı Belediyesi Kent Konseyi Başkanı Fatma Hanedar ile bir araya gelerek yaş çay kampanyası döneminde koronavirüs salgını nedeniyle Fındıklı’ya gelemeyecek olan çay üreticilerinin sorunu imece yoluyla çözülmesi kararı verdi.

Belediye Başkanı Ercüment Şahın Çervatoğlu toplantı sonrasında yaptığı açıklamada; koronavirüs salgını nedeniyle ilçeye gelemeyen üreticilerin sorununu çözmek için ortak bir girişimde bulunduklarını belirterek; “Çay sorununu ilçe içinde çözmek istiyoruz. Bu organizasyonun 2 yönü vardır, birincisi çayını toplatacak üreticilerin müracaatını alacağız ikincisi bu çayı toplamaya talip olan kişilerin müracaatını alacağız. İlçede 30 bin ton birinci sürgün çay toplanıyor. Bunun en az yarısı için işçi arzı bulunmakta. 6 ay süre ile bize müracaat edecek insanların öncelikle sigorta ve ücretlerini karşılayacağız. Toplam 6 ay içerisinde 3 ay çay sürgünü toplanması gerçekleştiriliyor bize müracaat edenler çay sürgününde çalışacak, aradaki boş zamanlarda da Ziraat Odası bünyesinde ve belediye işlerinde çalıştırılacak. Çay döneminde sadece 20 milyon TL ilçe dışına çıkıyor, burada yaptığımız bu çalışmayla bu para Fındıklı’daki işsiz insanlarda kalacak. Böylece hem çay üreticilerinin sorunu çözülecek, hem de burada yaşayan kişilerin istihdam edilmesi önemli bir gelişme olacak” dedi.

Ziraat Odası Başkanı, Mehmet Ali Özsoy ise Fındıklı Ziraat Odasına kayıtlı 6400 aktif çay üreticisinin olduğunu belirterek; “Belediye başkanımızın öncülüğünde yapılan bu çalışmayı bizler de oda olarak destekliyor ve çalışmalara katkıda bulunuyoruz. Ziraat Odasının kendi alanında yaptığı çalışmalar da çay sezonu dışındaki zamanlarda çalışanların bir kısmı kurumumuzda çalışacaktır. Zor süreçlerden geçtiğimiz bu günleri imece anlayışı ile atlatacağız” dedi.

Fındıklı Belediyesi Kent Konseyi Başkanı Fatma Hanedar ise şunları söyledi; “Kent meclisi siyasi parti gözetmeden kurulmuştur. Amacımız ilçenin sorunlarını çözmek ve ilçeyi daha güzel yaşanır bir yer yapmaktır. Korona salgınından kaynaklı çay sorununu ortaklaşa çabalarımız ile aşacağımızı düşünüyorum.”

Meyvali Köyü Muhtarı Güven Ergüven ise “Köyümüz 270 haneli köydür. Kendi çayını toplayan aile 30 yarıcı sistemi ile toplatan aile sayısı 35’dir, geriye kalan aileler işçi çalıştırarak çay üretimi yapmaktadır. Çoğunluk ile işçi ihtiyacı olan köyde aileler çok fazlasıyla zor duruma düşecektir ancak başkanımızın bu sürece dahil olup imece anlayışı ile sorunun çözüleceğine inanıyoruz” dedi.

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